Silly Season 2016/2017: Götesson förlänger kontraktet - lånas ut till Falkenbergs FF

Enligt Elfsborgs hemsida förlängs kontraktet med anfallaren Viktor Götesson över säsongen 2018 och anfallaren lånas ut till Falkenbergs FF 2017.



Klara Nyförvärv

Nya lärlingar

Enligt Elfsborgs hemsida är följande spelare utsedda till lärlingar i A-truppen 2017

Christopher McVey, ytterback

Oscar Iglicar Berntsson, yttermittfältare

Arian Kabashi, anfallare



Jesper Karlsson, Falkenbergs FF

Enligt Fotbollskanalen (2016-11-22) är Jesper Karlsson nära en övergång till Elfsborg. Borås Tidning har följt upp med en artikel i samma ämne. Anfallaren har kontrakt med Falkenbergs FF till och med 2018. Enligt Fotbolldirekt.se är Jesper Karlsson bestämt sig för Elfsborg. Det enda som återstår är IF Elfsborg skall komma överens med Falkenberg om en övergångssumma. Jesper Karlsson presenterades idag som under en presskonferens som ny spelare i Elfsborg. Ett femårskontrakt är underskrivet.

Ålgärdsläktarens kommentar : Tio inspelade poäng och 25-84 är inga smickrande siffror för Falkenbergs FF 2016. Laget från den halländska rivieran blev tidigt jumbo i allsvenskan 2016 och var aldrig i närheten av att kunna nå den allsvenska kvalplatsen. Bättre gick det för lagets talang Jesper Karlsson. Nio poäng, uppdelat på sju mål och två assist, bidrog till anfallarens genombrott i allsvenskan. Tio klubbar skall ha kontaktat honom och en av de skall vara Elfsborg. Är han tänkt som yttermittfältare med tanke på konkurrensen från bland andra Prodell, Frick och Götesson? Anfallaren sitter på ett kontrakt till och med 2018. Har Bosse Bank kvar kombinationen till kassaskåpet?



Alex Dyer, Östersunds FK

Expressen publicerar ikväll (2016-10-30) uppgifter om att Alex Dyer, mittfältare och lagkapten i Östersunds FK är nära en övergång till IF Elfsborg. Dyer presenterads som nyförvärv för Elfsborg på en presskonferens 18 november.

Ålgårdsläktarens kommentar : Han beskrivs enligt Expressen vara en av orsakerna till Östersunds framgång i allsvenskan 2016. Dyer har under säsongen spelat 24 matcher, varav 23 från start för Östersunds FK och svarat för 13 poäng (7 mål och 6 assist). Mittfältarens kontrakt löper ut efter säsongen och kan därför ansluta som bosman.



Klara Förluster

Viktor Götesson, Falkenbergs FF

IF Elfsborg rapporterar via hemsidan att Viktor Götessons kontrakt förlängs över säsongen 2018 och att han lånas ut till Falkenbergs FF under säsongen 2017. Falkenbergs FF bekräftar övergången på sin hemsida.

Ålgårdsläktarens kommentarer : Anfallaren anslöt till IF Elfsborg i januari 2015 och gjort stora avtryck i ungdomslaget. 2016 noterades han för 22 mål på 24 matcher i U21-laget, seriespel och gruppspel inräknat. I allsvenskan blev det tre inhopp 2016 mot GIF Sundsvall, Östersunds FK och Djurgårdens IF. Konkurrensen har dessutom ökat efter att Jesper Karlsson anslutit. Anfallaren lånas därför ut till Falkenberg i syfte att få regelbunden speltid i Superettan 2017.



Liridon Gashi, Norrby IF

Enligt Borås Tidning (2016-11-29) flera spelare provspelar för Norrby IF inför deras säsong i Superettan 2017. En av de är försvararen Liridon Gashi. Han har IF Elfsborg som moderklubb och lyftes upp i A-truppen inför säsongen 2014. Skador och konkurrens har gjort att han inte fått spela någonting i allsvenskan. Enligt Fotbollstransfers löper hans kontrakt med Elfsborg ut 2016. IF Elfsborg kommunicerar via hemsidan att Liridon Gashi lämnar föreningen

Ålgårdsläktarens kommentar : Utgående kontrakt och framförallt ingen speltid. Norrby IF vill se om sitt hus inför Superettan 2017. Låter som ett scenario som kan gynna både parter.



Viktor Nilsson, Norrby IF

Enligt Borås Tidning (2016-11-29) flera spelare provspelar för Norrby IF inför deras säsong i Superettan 2017. En av de är mittbacken Viktor Nilsson. Han kom till IF Elfsborg från moderklubben Limmareds IF som trettonåring och lyftes upp i A-truppen inför säsongen 2015. Han fick göra allsvensk debut mot Gefle hemma på Borås Arena när han byttes in i slutminuterna. I syfte att få speltid lånades han sommaren 2016 ut till Varbergs BoIS. Enligt Elitefootball noterades han för fem matcher och ett mål. Enligt siten Fotbollstransfers löper hans kontrakt ut 2016. IF Elfsborg kommunicerar via hemsidan att Viktor Nilsson lämnar föreningen.

Ålgårdsläktarens kommentar : Utgående kontrakt och framförallt ingen speltid. Norrby IF vill se om sitt hus inför Superettan 2017. Låter som ett scenario som kan gynna både parter.



Thomas Kind Bendiksen, återvänder till Molde

Enligt Borås Tidning (2016-11-22) återvänder Thomas Kind Bendiksen hem Norge och Molde FK.

Ålgårdsläktarens kommentarer : Han lånades in från Molde FK under vinterns transferfönsters sista timma. Nio allsvenska inhopp blev facit för hans säsong i Elfsborg och nu återvänder han till Molde.

Ålgårdsläktarens önkskar Thomas Kind Bendisken lycka till.



Förlängda kontrakt

Kevin Stuhr Ellegaard, 2020

IF IF Elfsborg meddelar genom hemsidan att de kommit överens med målvakten Kevin Stuhr Ellegaard om en kontraktsförlängning på fyra år.

Ålgårdsläktarens kommentar : Mycket goda nyheter. Kevin har sedan ankomsten till Elfsborg lyckats axla Johan Wilands mantel med den äran. Redan i höstas rapporterade Borås Tidning om möjligheterna om att förlänga kontraktet och nu är det officicellt att hans nya kontrakt löper över fyra år. Elfsborg fortsätter sitt nya lagbygge och har börjat i rätt del av laget. Med lagkapten Kevin Stuhr Ellegaard som trygg sista utpost läggs en bra grund för kommande säsonger.



Avskrivna rykten

Sebastian Ohlsson, klar för IFK Göteborg

Enligt Fotbollskanalen visar Elfsborg intresse för Örgytes IS:s mittfältare Sebastian Ohlsson. BK Häcken och IFK Göteborg är enligt samma källa också intresserat av mittfältaren. Enligt Göteborgs-Posten kommer Sebastian Ohlsson presenteras som ny spelare i IFK Göteborg 2017 före kvällens västderby.

Ålgårdsläktarens kommentar : Ryktena inför 2017 börjar tidigt. Sebastian Ohlsson har enligt svenskfotboll.se i skrivande stund noterats för elva poäng – nio mål och två assist – på 25 matcher från sin position som yttermittfältare för Örgryte IS i Superettan. Dessutom löper hans kontrakt med Örgyte IS ut efter säsongen. En konkurrent till Lundevall, Bajrami och Gustavsson?



Samuel Holmén

Under kontrakt med Istanbul Basaksehir



IF Elfsborgs A-trupp

1. Kevin Stuhr Ellegaard

30. David Olsson



2. Jesper Manns

3. Adam Lundqvist

4. Anders Randrup

5. Jörgen Horn

6. Jon Jönsson

12. Joakim Nilsson

13. Rami Kaib

14. Ibrahim Dresevic



7. Daniel Gustavsson

10. Simon Lundevall

11. Issam Jebali

15. Rasmus Rosenqvist

18. Simon Olsson

20. Emir Bajrami

21. Henning Hauger

23. Alex Dyer



9. Lasse Nilsson

16. Viktor Claesson

17. Per Frick

19. Jesper Karlsson

22. Viktor Prodell

24. Viktor Götesson (utlånad)