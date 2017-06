Som en spark i Häcken

Simon Olsson gjorde sitt första mål för Elfsborg när Häcken besegrades med 2-0.

På Borås Arena var det dags för den sista matchen innan uppehållet. 6446 såg mötet mellan Elfsborg och BK Häcken. Redan i den 8:e minuten gjorde Elfsborg 1-0. Anders Randrup sköt in ett inlägg ifrån vänsterkanten in i straffområdet. Joel Andersson i Häcken rensade bort bollen genom en nick. Precis utanför straffområdet stod Simon Olsson och drog till med ett lågt och välplacerat skott. 2-0 var nära att komma kort därefter när Simon Lundevall kom igenom Häckens försvar, men han sköt ett felplacerat skott. Strax efter det var dags igen för en ny bra Elfsborgschans. Issam Jebali sköt ifrån distans, men målvakten Peter Abrahamsson plockade bollen. Strax därefter sköt Simon Lundevall ett skott som gick bara några centimeter utanför Häckens mål. I minut 18 fick Simon Lundevall bollen i Häckens straffområde och han avslutade bollen strax utanför målburen. Någon minut senare sköt Simon Lundevall ett skott som gick rakt på Häckensmålvakt. Häckens första chans kom i minut 27. Alhassan Kamara nickade bollen precis över mål på Mohammed Abubakari s inlägg. Några minuter senare fick Häcken ett bra frisparksläge när Jörgen Horn rev ner Daleho Irandust. Rasmus Lindgren slog frisparken ifrån 35 meter. Kevin Stuhr Ellegaard plockade bollen med lite problem. En minut senare sköt Daleho Irandust ett bra skott som Kevin Stuhr Ellegaard räddade med stora bekymmer. I den sista minuten av den första halvleken passade Per Frick in bollen till Issam Jebali som stod i mitten av straffområdet, han avslutade bollen på Peter Abrahamsson.- Jag tycker att vi gör en bra första halvlek, vi rullar boll och har bra rörelse. Vi kunde ha gjort ett mål till, men vi är nöjda med första halvlek.När lagen kom in på planen till den andra halvleken hade Elfsborg gjort ett byte. Anders Randrup som fick en smäll emot huvudet i den första halvleken ersattes av Jesper Manns. 2-0 till Elfsborg kom i minut 52. Simon Lundevall avancerade högt på sin kant, han passade bollen till Adam Lundqvist som slog in bollen i straffområdet. Peter Abrahamsson styrde ut bollen till Per Frick som sköt in bollen i öppet mål. Två minuter senare blev Juhani Ojala varnad när han fällde Alex Dyer . Någon minut senare sköt Simon Lundevall ett skott som gick precis över Häckens mål. I den 59:e minuten gjorde Häckens tränare Mikael Stahre ett dubbelbyte. Alhassan Kamara och Nasiru Mohammed ersattes av Chisom Egbuchulam och Egzon Binaku . I samma minut var Mohammed Abubakari nära att reducera för Häcken när han sköt ett hårt skott. Kevin Stuhr Ellegaard limmade bollen. Tre minuter senare gjorde Elfsborg sitt andra byte i matchen. Daniel Gustavsson gick ut och Emir Bajrami kom in. I 68:e minuten drog Daleho Irandust iväg ett skott som gick precis över Elfsborgs mål. Några minuter senare gjorde Häcken sitt sista byte i matchen. Kari Arkivuo ersatte Shkodran Maholli. I minut 77 sköt Chisom Egbuchulam ett skott som gick tätt över mål. Några minuter senare fick Häcken en hörna. Alexander Farnerud slog en hörna som Juhani Ojala nickade tätt över mål. En minut senare sköt Alexander Farnerud ett skott som gick precis över ribban. I samma minut gjorde Elfsborg sitt sista byte. Jon Jönsson byttes ut emot Per Frick.- De första 25 spelade vi väldigt bra, sedan spelade vi förnuftigt och stabilt resten av matchen.Elfsborg tog en trepoängare. Min känsla är att Elfsborg dominerade matchen från början till slut. Man kan, kort och gott säga, att det var som att få en spark i Häcken. Elfsborgs unga talang Simon Olsson var matchens bästa spelare. Detta var nog hans bästa match i den gulsvarta tröjan.