Borås Arena, Borås, 2017-02-19 16:00

Elfsborg - IFK Värnamo

2-2



Jörgen Horn var frustrerad.

Värnamo ställde till problem för Elfsborg

Äntligen så var det dags för den första tävlingsmatchen 2017. Elfsborg mötte IFK Värnamo i Svenska Cupen.





Pigga Elfsborgsben i första halvlek

I första minuten fick Värnamo en hörna då Petar Petrovic sköt på



Värnamo gjorde två mål på två minuter

Elfsborg fick efter en minut i andra halvlek en hörna. På hörnan sköt Jesper Karlsson ett skott som Tobias Andersson enkelt plockade. I 51:a minuten fick Simon Lundevall bollen ifrån Alex Dyer och sköt ifrån distans. Tobias Andersson styrde ut bollen till en Elfsborgshörna.



Under all kritik

Matchen slutade 2-2. En bra första halvlek följdes av en väldigt dålig andra halvlek av Di Gule. Helt ärligt så blev jag besviken på Elfsborg under andra halvlek. Spelet där var under all kritik. Men nu är det dags för nya tag. Nästa match är emot Ytterhogdal den 26:e februari. Bästa spelaren i Elfsborg var Jesper Karlsson, han kämpade och slet. I Värnamo var jag mest imponerad av deras målvakt. Han räddade Värnamo ur många jobbiga lägen. Elfsborg saknade David Olsson, Adam Lundqvist, Ibrahim Dresevic, Issam Jebali och Per Frick . David Olsson och Issam Jebali har haft problem med sina blindtarmar. Per Frick hade problem med låret. Adam Lundqvist hade fortfarande problem med sin skada, men är snart tillbaka. Ibrahim Dresevic hade ont i foten. I Värnamo saknades Albin Seger, Otto Eriksson, Archford Gutu och Adebayo Ademilua. Albin Seger hade brutit ett ben i handen i veckan. Otto Eriksson var i en rehabperiod efter en skada. Nyförvärven Archford Gutu och Adebayo Ademilua saknades då deras papper inte var klara hos Migrationsverket. I Värnamo spelar den förra Elfsborgsspelaren Viktor Nilsson. Jesper Karlsson och Alex Dyer gjorde sina tävlingsdebuter för Elfsborg under söndagen.I första minuten fick Värnamo en hörna då Petar Petrovic sköt på Jon Jönsson . Hörnan blev resultatlös. I 6:e minuten slog Jesper Karlsson ett inlägg till Lasse Nilsson som fick en dålig träff på bollen och Värnamos målvakt Tobias Andersson räddade skottet. I 10:e minuten fick Värnamo sin andra hörna i matchen. Elfsborg kunde enkelt rensa bort hörnan. I 13:e minuten fick Elfsborg sin första hörna. Jesper Karlsson sköt på volley, men Tobias Andersson plockade bollen lätt. I 15:e minuten slog Simon Lundevall ett inlägg som Lasse Nilsson och Tobias Andersson tampades om. Värnamos målvakt vann tills slut och tog bollen. I minut 16 sköt Daniel Gustavsson ett inlägg till Lasse Nilsson som sköt bollen precis utanför mål. I 17:e minuten fick Elfsborg en ny hörna när Daniel Gustavsson sköt på en spelare i Värnamo och bollen seglade ut över kortlinjen.. Hörnan blev resultatlös. I 20:e minuten fick Elfsborg en tredje hörna när Viktor Nilsson rensade undan bollen över linjen. Värnamo lyckades att rensa bort hörnan. Elfsborg gjorde 1-0 i minut 25. Simon Lundevall kom in i straffområdet på vänsterkanten. Han passade bollen till Alex Dyer som sköt direkt, men Tyler Lissette täckte bollen. På returen tog Daniel Gustavsson bollen och sköt in bollen i mål. I minut 29 sköt Oscar Johansson ett skott som Alex Dyer täckte med armen. Elfsborgsspelaren fick en varning för det. Frisparken togs av Petar Petrovic som sköt bollen högt över Elfsborgs mål. I 32:a minuten kom Jesper Manns på kanten, han passade bollen vidare till Jesper Karlsson som slog ett lågt inlägg till Alex Dyer som drog till, men bollen gick över mål. I minut 33 fick Värnamo en hörna som Elfsborg enkelt kunde rensa bort. Minuten senare fick Elfsborg en hörna som ledde till en ny hörna. På den hörnan nickade Jörgen Horn mitt på Tobias Andersson. I 40:e minuten passade Jesper Karlson bollen till Simon Lundevall som drog till på distans. Skottet gick utanför mål. I minut 44 sköt Jesper Karlsson bollen över mål. Första halvlek slutade 1-0 till Elfsborg.Elfsborg fick efter en minut i andra halvlek en hörna. På hörnan sköt Jesper Karlsson ett skott som Tobias Andersson enkelt plockade. I 51:a minuten fick Simon Lundevall bollen ifrån Alex Dyer och sköt ifrån distans. Tobias Andersson styrde ut bollen till en Elfsborgshörna. Simon Olsson drog till med ett skott på hörnan. Bollen räddades på Värnamos mållinje av Tyler Lissette. Värnamo rensade snabbt undan bollen och kom med en snabb omställning. Melvin Frithzell sköt en boll som Kevin Stuhr Ellegaard boxade till en hörna. Petar Petrovic tog hörnan. Fredrik Lundgren var i straffområdet och fick sitt huvud på bollen och bollen seglade in i mål. 1-1 i minut 53. I 54:e minuten gjorde Värnamo 1-2 då Petar Petrovic slog ett inlägg till Pär Cederquist som nickade in bollen i mål. I 58:e minuten fick Elfsborg ett bra frisparksläge ifrån högerkanten när Jesper Karlsson fälls. Simon Lundevall slog frisparken som Värnamo rensade undan. I minut 63 fick Elfsborg en hörna som senare ledde till en till hörna. På den hörnan sköt Jesper Karlsson ett skott som gick precis utanför mål. I 64:e minuten tacklade Jon Jönsson ner Pär Cederquist lite för hårt och fick en varning. I minut 65 sköt Daniel Gustavsson från distans. Skottet gick tätt utanför mål. Elfsborg gjorde sitt första byte i matchen i minut 66. Daniel Gustavsson ut. Viktor Prodell in. I minut 67 gjorde Elfsborg 2-2. Lasse Nilsson passade Simon Lundevall som stod på vänsterkanten. Han klev inåt i straffområdet och sedan sköt han. Värnamos målvakt blev lite ställd och bollen gick in i det bortre hörnet. I minut 75 gjorde Värnamo sitt första byte i matchen. Ellis Cullim ersattes av Elvis Dani . I minut 78 gjorde Elfsborg sitt andra byte. Lasse Nilsson gick ut. Emir Bajrami kom in på planen. I 80:e minuten sköt Viktor Prodell ett skott som gick ganska högt över mål. I samma minut gjorde Värnamo sitt andra byte. Melvin Frithzell byttes ut. Johan Andersson kom in. I 83:e minuten fick Elfsborg en hörna som senare ledde till en ny Elfsborgshörna. På den hörnan nickade Jörgen Horn bollen precis utanför mål. I minut 88 sköt Jesper Karlsson ett skott högt över mål. I minut 91 krigade Jesper Karlsson till sig en hörna. Hörnan blev resultatlös. I 92:a minuten fick Jon Jönsson rött kort när han gick in för hårt emot en Värnamospelare.Matchen slutade 2-2. En bra första halvlek följdes av en väldigt dålig andra halvlek av Di Gule. Helt ärligt så blev jag besviken på Elfsborg under andra halvlek. Spelet där var under all kritik. Men nu är det dags för nya tag. Nästa match är emot Ytterhogdal den 26:e februari. Bästa spelaren i Elfsborg var Jesper Karlsson, han kämpade och slet. I Värnamo var jag mest imponerad av deras målvakt. Han räddade Värnamo ur många jobbiga lägen.

Elfsborg-IFK Värnamo Kevin Stuhr Ellegaard

Jesper Manns

Jon Jönsson

Jörgen Horn

Joakim Nilsson

Simon Olsson

Alex Dyer

Daniel Gustavsson

Simon Lundevall

Lars Nilsson

Jesper Karlsson



Avbytare

Tim Rönning

Anders Randrup

Rami Kaib

Rasmus Rosenqvist

Emir Bajrami

Arian Kabashi

Viktor Prodell

Tobias Andersson

Viktor Nilsson

Fredrik Lundgren

Tyler Lissette

Freddy Winsth

Oscar Johansson

Simon Nilsson

Ellis Culum

Petar Petrovic

Melvin Frithzell

Pär Cederquist



Avbytare

Filip Eriksson

Johan Andersson

Adnan Kulovac

Felix Wieslander Andersson

Elvis Dani

Ryan Finley



0 KOMMENTARER 308 VISNINGAR 0 KOMMENTARER308 VISNINGAR MAXIMILIAN DAMM

maximiliandamm@hotmail.com

2017-02-19 17:58:00

ANNONS:

Fler artiklar om Elfsborg

Elfsborg

2017-02-19 17:58:00

Elfsborg

2017-02-18 19:27:26

Elfsborg

2017-02-12 17:13:00

Elfsborg

2017-02-11 18:49:00

Elfsborg

2017-02-03 18:28:00

Elfsborg

2017-02-02 20:06:00

Elfsborg

2017-01-31 18:03:00

Elfsborg

2017-01-30 13:56:00

Elfsborg

2017-01-26 21:03:00

Elfsborg

2017-01-24 10:33:00

ANNONS:

Äntligen så var det dags för den första tävlingsmatchen 2017. Elfsborg mötte IFK Värnamo i Svenska Cupen.Imorgon börjar Svenska Cupen 2016/2017. För IF Elfsborg väntar IFK Värnamo hemma på Borås Arena. – Först och främst skall det bli skönt att börja med tävlingsmatcher, säger Jon Jönsson till Svenska Fans.Elfsborg spelade sin tredje träningsmatch för säsongen. De åkte över till Danmark och spelade en målrik match emot FC Nordsjälland.I Elfsborgs tredje träningsmatch för säsongen åker de över till Danmark och spelar match emot FC Nordsjälland.Elfsborg spelade sin andra match för året. Det blev återigen en oavgjord match.Andra träningsmatchen för 2017 spelas under fredagen. Elfsborg möter återigen en nykomling i Allsvenskan. Denna gången ställs de emot Halmstads BK. Matchen spelas på träningslägret i Spanien.I Elfsborgs första match för året var det många debuter som avklarades.Årets första match för Di Gule ska spelas. Elfsborg möter AFC Eskilstuna under tisdagseftermiddagen i Spanien.Ålgårdsläktaren redovisar här vad som händer kring Elfsborg och spelartruppen under hösten 2016 Rykten, bekräftade nyförvärv och förluster i en salig blandning. Ryktena ska tas med en nypa salt då de oftast bara stannar vid just rykten. Sidan kommer att uppdateras med nya uppgifter allt eftersom. Senaste uppdatering visas i röd text.På fredag åker Elfsborg till Spanien på träningsläger, men hur ser egentligen schemat ut för matcher på försäsongen? I denna artikel redovisar Ålgårdsläktaren alla Elfsborgs matcher på försäsongen.