Dålig match på många sätt

Falkenbergs FF kom till matchen på Gamla Ullevi med nyvunnet självförtroende efter två raka segrar. Tyvärr var det inget som avspeglades i matchbilden och FFF inkasserade därmed säsongens tredje förlust.

Efter en veckas ”tumult” reste sig Falkenberg s FF och vann två raka matcher och visade upp det ”krigande” vi supportar saknat. Även om det fortsatt fanns bitar att utveckla och förbättra i spelet så gav sig laget sig själva lite andrum och möjlighet att bygga vidare. Tyvärr blev matchen mot ÖIS ett steg bakåt, för även om domaren tog en huvudroll så var det FFF själva som inte gav sig chansen om man ser till matchens första 70 minuter.Laget uppträdde alldeles för defensivt och gav initiativet till hemmalaget som tackade och tog emot. ÖIS kunde ganska ostört bygga upp spelet i lugn och ro medan FFF bara försökte ligga rätt i positionerna och avvakta. Nu saknades två nyckelpjäser i form av Özen och Chatto och jag kan förstå tanken med taktiken. Däremot slarvade Falkenbergs FF i två viktiga delar för att dra nytta av en sådan taktik, pressen på bollhållaren var svag matchen igenom - vilket visade sig extra tydligt när Sliper fick vandra ostört innan han pricksköt in 1-0. Sedan måste man vara obarmhärtig när omställningslägen ges – men allt som oftast spelades bollen i sidled eller hem till egen backlinje när laget erövrade boll vilket gjorde att ÖIS ganska enkelt kunde ställa om till försvar när de tappade boll.Det är även oroande att laget fortsätter släppa in mål – inte sedan 2015 har Falkenbergs FF hållit nollan i en seriematch – tungt att gå in med känslan att man måste göra minst två för att vinna.I och med den tuffa inledningen med fem raka utan seger (innan de två raka segrarna) så är det självklart att en sådan här förlust är tuffare att acceptera än om poängfördelningen inledningsvis varit en annan. Än har FFFs spel inte satt sig och alla utvisningar och avstängningar gör att kontinuiteten blir lidande. Dock finns det ingen tid att gräva ner sig – utan mer konstatera att detta var en plump i protokollet – en skitmatch på många sätt. Varken FFF eller domaren kom upp i nivå och poängen stannade därmed kvar i Göteborg.Det gäller nu att hitta ett vägvinnande spel – och kikar man i backspegeln så har det under perioder i flera av matcherna funnits ett spel som lovat gott. Gäller att pussla ihop det och hålla uppe nivån i 90 minuter samt toppa det med krigarinstinkten som fanns i matcherna mot Gefle och BP – då kommer Falkenbergs FF bli farliga framöver.Så nu skakar vi av oss besvikelsen från ÖIS matchen och tvålar dit en av seriefavoriterna hemma på söndag!