Dålig start sänkte FFF

– Chatto är en erfaren karaktärsspelare som jag är glad över att få in i laget. Han har ett bra passningsspel men framför allt är han duktig defensivt och en bra bollvinnare, säger Eklund. Hasse Eklund startade med följande elva: Johan Brattberg - Johan Lassagård, David Svensson, Tibor Joza , Tobias Englund - Christoffer Carlsson Enock Kwakwa , Per Karlsson, Johannes Vall - Viktor Götesson, Edi Sylisufaj FFF fick dock en mardrömsstart. Sead Haksabanovic gjorde 1-0 redan efter fem minuters spel. Stortalangen klev enkelt förbi Johan Lassagård och sköt in bollen. Uppförsbacken blev brantare när anfallaren Alexander Ruud Tveter gjorde 2-0 efter en kvarts spel. FFF jobbade sig så småningom in i matchen. Viktor Götesson fick två fina lägen men förmådde inte överlista Isak Pettersson i HBK-målet.FFF startade andra halvek starkt och skapade några halvchanser. David Svensson kunde mycket väl fått straff när han revs ner i straffområdet. Domaren verkade blunda för den tröjdragningen. I 61:a minuten fick en omarkerad Per Karlsson ett fint nickläge. Nicken gick dock utanför. Med 20 minuter kvar byttes Passi Prudence in istället för Edi Sylisufaj. Med en kvart kvar var det dags för Tobias Karlsson s comeback. Han bytte av Enock Kwakwa.FFF höll jämna steg med HBK men de heta målchanserna lyste med sin frånvaro. HBK-mittfältaren Ivo Pekalski blev utvisad med tio minuter kvar. FFF försökte få till en reducering men misslyckades. HBK vann matchen med 2-0. För Gulvitt gäller det att ladda om inför träningslägret i Barcelona nästa vecka.– Tungt att komma i underläge så tidigt i matchen och att HBK fick chansen att kontrollera matchbilden. Vi fick några chanser till att komma in i matchen men var inte tillräckligt effektiva. Vårt passningsspel var ojämnt sett över hela matchen och jag saknade lite mer kombinationsspel på motståndarens planhalva. Vi jobbade hårt hela matchen för att få kontakt med HBK men den nödvändiga spetsen på anfallen saknades framåt. Matchen spelades i ett bra tempo där vi inte var bra första 20 minuterna, men där vi tuggade oss in i matchen. Nu får vi jobba med anfallsspel på träningslägret, säger Hasse Eklund.Tränaren är mycket positiv till Dominic Chattos inträde i truppen.– Chatto är en erfaren karaktärsspelare som jag är glad över att få in i laget. Han har ett bra passningsspel men framför allt är han duktig defensivt och en bra bollvinnare, säger Eklund.

2017-03-10 16:19:34

FFF släppte in två mål under första kvarten och kunde inte återhämta sig målmässigt. Laget visade ändå stundtals fina intentioner.Falkenbergs FF kan idag stolt presentera värvningen av innermittfältaren Dominic Chatto från Nigeria. 31-åringen har idag signerat ett tvåårskontrakt.Klockan 14.00 imorgon möter FFF HBK på Sannarp i Halmstad. Mittbacken Tobias Karlsson är äntligen med i matchtruppen igen.När Erik Pärsson reducerade till 1-2 på straff tändes hoppet hos FFF. Tyvärr rasade sedan försvarsspelet ihop fullständigt.Imorgon är det dags för tredje och sista matchen i gruppspelet i svenska cupen. FFF och Elfsborg står båda på fyra poäng inför det avgörande mötet i Borås.FFF kunde avgjort i andra halvlek men fick åtminstone med sig 1-1 mot Värnamo - och är fortfarande obesegrat under försäsongen.FFF vann cuppremiären mot Ytterhogdal med 3-0. Imorgon eftermiddag spelas andra matchen i svenska cupen. Nu väntar superettan-konkurrenten Värnamo på hemmaplan.FFF inledde gruppspelet i svenska cupen med en 3-0-seger borta mot Ytterhogdal i Ljusdal. – Det känns jäkligt gött, säger Tobias Englund.FFF-truppen samt fem supportrar är på väg till Ljusdal för morgondagens cuppremiär mot Ytterhogdal.FFF träningsspelade idag borta mot superettan-nykomlingen Norrby IF på ett kylslaget Borås Arena. Efter att Norrby tagit ledningen innan paus kunde vikarierande lagkaptenen Stefan Rodevåg skicka in kvitteringen för gästerna - ett resultat som stod sig matchen ut.