Englund hyllar fansen efter dundersuccén

28-årige Tobias Englund blev stor derbyhjälte med sina tre mål och sin magiska assist. I en intervju med fff.se hyllar han de hundratals fans som lyfte fram laget på Påskbergsvallen i lördags.

Han kom in när Mahmut Özen skadade sig i slutet av första halvlek och hade bara varit på plan i några få minuter när han satte den viktiga reduceringen precis före paus. I början av andra halvlek gjorde han två nya mål och i 84:e minuten slog han det finfina inlägg som Erik Pärsson knoppade in. "Tobbe Englund alé alé" ekade på bortaläktaren. Inte undra på att Värnamosonen minns 5-3-segern i derbyt med stor glädje.– Derbyn är alltid roliga matcher med heta känslor och härlig omgivning! Det såg ju tungt ut i början men vi lyckades komma ihop som lag - tillsammans med en magisk skara FFF-fans som var en stor bidragande orsak till att vi kunde kämpa in i det sista! När man satt på bänken och lyssnade på er funderade man på om vi verkligen hade bortamatch, säger Tobias Englund.– Det är såklart fantastiskt roligt, speciellt i ett derby är det ju extra kul. Det är helt klart bland det häftigaste jag gjort!– Haha nej, det var det ju inte.– Ja, det kan man säga! (skratt).– Nej, det hade jag aldrig kunnat gissa! Jag ville in och ge energi till laget och att jag lyckades göra mål är bara plus! Jag får hoppas på målrekord i år.– Helt fantastisk! När klacken driver på oss så bra är det alltid kul att fira ihop. Det kommer man minnas länge!– Vet inte riktigt, men sätt till matchen är ju faktiskt 2-1-målet viktigt att få innan halvtid. Vi fick energi till att gå ut och göra en bättre andra halvlek.– Haha, några gånger har det väl blivit! Ja, det har det!– Det är klart att det är positivt! Och vi har en jättebra grupp som fungerar tillsammans. Men det är alltid hårt jobb som gäller och det måste vi fortsätta med.– Det har väl fungerat bra tycker jag. Synd att bryta armen mitt i allt men det har gått relativt fort så nu är man ju tillbaka igen. Det gäller att tugga vidare framöver.– Det är klart att det är roligt!– Ja, det gjorde det! Jag trivs kanonbra. Jag har nog utforskat stora delar och Falkenberg är en supertrevlig stad!– Japp. Det kommer bli en tuff match och vi måste göra det hårda jobbet tillsammans!