Nu är Erik Pärsson och grabbarna i gång!

FFF har sparkat i gång säsongen

Under måndagen sparkade Falkenbergs FF i gång säsongen 2017 på Kristineslätt.





– Det var kul att träffa grabbarna igen och komma ut på plan. Vi har skaffat ny energi under ledigheten. Många såg laddade och pigga ut, säger tränare

– Truppen börjar arta sig. Vi har lite skadeproblem. Vi hade hoppats att alla skulle vara friska till första träningen, men det är bara att acceptera att vi har några skavanker. Vi har många nya spännande spelare. De som vi tagit in är bra killar som är väldigt ambitiösa. Alla vill ligga i och lägga ner hårt arbete för



Vad Hasse Eklunds gäng kommer slipa under de första träningsveckorna?

– Vi ska försöka sätta ett försvarsspel och även jobba mycket med vårt passningsspel, säger Eklund.



Tobias Englund sken som en sol.

– Det var väldigt kul att komma i gång. Jag har inte ens hunnit få med alla grejer hit. Det gick väldigt fort, allt gick på en halv vecka ungefär. Det ska bli otroligt kul att spela här. Falkenberg är en jättefin stad och man blir inte mindre inspirerad när man ser arenan, säger det färska nyförvärvet.

2017-01-09 12:46:05

Under måndagen sparkade Falkenbergs FF i gång säsongen 2017 på Kristineslätt.Falkenbergs FF har landat en ny anfallare. Viktor Götesson lånas in från Elfsborg under säsongen 2017. – Jag siktar på att vinna skytteligan i superettan, säger 21-åringen till falkenbergsff.se.FFF har gjort klart med yttern Tobias Englund. 27-åringen har signerat ett tvåårskontrakt.Falkenbergs FF väljer att flytta upp tre lovande juniorer till A-truppen.Idag skrev 22-årige yttern Johan Lassagård på ett tvåårskontrakt med Falkenbergs FF.Nu är de första 17 omgångarna av superettan 2017 fastställda.Nu är de två första omgångarna av superettan spikade.Tidigare idag förlängde Zlatan Krizanovic kontraktet. Nu har egna produkten Johannes Vall skrivit på ett nytt ettårsavtal med Falkenbergs FF.Under onsdagen undertecknade anfallaren Zlatan Krizanovic, 25, ett nytt tvåårskontrakt med Falkenbergs FF.Falkenbergs FF ställs mot Öster hemma på Falcon Alkoholfri Arena i premiären den 2 april.