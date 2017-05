FFF hittade tillbaka till vinnarspåret

Falkenbergs FF stod för en riktigt bra insats i söndags när en av seriefavoriterna Dalkurd FF besegrades med 2-0. Därmed studsade FFF tillbaka efter onsdagens lite svagare insats mot ÖIS.

Precis som i matchen mot ÖIS i omgången innan var det ett avstängt och skadedrabbat lag som Falkenberg s FF kom till start med. Värst drabbat var innermittfältet – men in kom 19 - åriga John Björkengren och spelade hur lugnt som helst – riktigt roligt att se!Ytterligare en Falkenbergskille kom in i matchen – Ludvig Johansson kom in och spelade sista 10 när Hasse valde att gå ner på en fembackslinje. Även Ludvig gav ett lugnt och stabilt intryck – vilket lovar gott inför framtiden.***Noll segrar på de fem första matcherna och krisstämpel. 3 av 15 poäng med ett poängsnitt på 0,6 poäng per match. De fyra senaste matcherna har genererat tre segrar och en förlust vilket ger ett poängsnitt på 2,25 per match. Med andra ord är det lite positivare vindar som har börjat blåsa runt FFF!Jag var väldigt besviken efter insatsen mot Örgryte då det kändes som några steg bakåt men då studsade laget tillbaka igen och stod för en riktigt bra insats. Slår man både 1:an och 2:an (HIF passerade Dalkurd denna omgång iom FFFs seger) i tabellen så visar man tydligt att kvalitén finns för att tillhöra den absoluta toppen. I skrivande stund befinner sig Falkenbergs FF i mitten av den ruskigt jämna tabellen. Förhoppningsvis har nu FFF skakat av sig den tuffa inledningen och att vi framöver kan få se ett mer jämnare FFF som kan ligga närmare det senare poängsnittet.Som jag skrivit tidigare så har spelet i flera av de inledande matcherna fungerat bitvis och i några av de matcherna borde kanske FFF vunnit – men det som främst skiljer de matcherna med de tre matcherna som vunnits är krigarinställningen. Den attityden behöver ständigt vara påkopplad – den tillsammans med det växande fina spelet kan ta laget hur långt som helst.Laget blir mer och mer samspelt och de nya spelarna blir mer och mer bekväma – vilket bäddar för att laget ska kunna hitta jämnheten för att minimera svackorna.***Lite tankar kring spelarna som startade söndagens match:Vi är många som längtat efter hans återkomst i startelvan och i söndags var det äntligen dags. Bortsett från ett misstag som kunde blivit kostsamt så uppträdde Daniel hur lugnt och stabilt som helst – precis det vi behöver i backlinjen. I omgång 28 - 2015 besegrade vi Åtvidaberg med 6-0, det var den senaste nollan i seriesammanhang – så söndagens nolla var väldigt välkommen! #Danieleffekten”Spelar som han gjort 100 matcher i Superettan ” sa Hasse Eklund om Johns insats och jag kan bara hålla med. Spelade lugnt och enkelt och framtiden ser ljus ut!Varit Falkenbergs FFs genomgående bästa spelare och i söndagens match briljerade han fullständigt. Flera frilägen stoppades och de flesta inspel plockade han enkelt ner.Äntligen fick han spräcka målnollan – förhoppningsvis blir det islossning nu!Springer de fortfarande? Verkar vara helt outtröttliga! Viktors förarbete till 1-0 var dessutom helt fantastiskt!Märktes att han var tillbaka – blir en helt annan stabilitet på mitten, kul att han fick sätta spiken i kistan med sitt 2-0 mål då han allt som oftast sliter i det tysta.FFF har gjort mål på hörna tre matcher i rad – tacka Vall för det!Fortsatt bra spel från dessa herrar. Tibbe briljerar i backlinjen och grabbarna på högerkanten springer upp och ner längs kanten i 90 minuter och täcker upp bra för varandra. Dessutom är de båda ett ständigt hot för motståndarförsvaret.***Derby mot Varberg väntar runt hörnet och Falkenberg kunde inte få en bättre uppladdning än de fick i söndags. En bra genomförd match mot ett av de bästa lagen i serien trots att flera spelare saknades. I derbyt kommer flera av nyckelspelarna vara tillbaka vilket ger Hasse angenäma problem när laget ska formeras.Anmälningarna till bussarna trillar in i snabb takt och flera supportrar kommer även ta sig till Påskbergsvallen med bil och tåg så räkna med ett gulfärgat bortastå på lördag! Har du ännu inte bokat din plats – gör det redan idag!Tillsammans för laget vid havet!