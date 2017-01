FFF lånar från Elfsborg

Falkenbergs FF har landat en ny anfallare.

Viktor Götesson lånas in från Elfsborg under säsongen 2017.

– Jag siktar på att vinna skytteligan i superettan, säger 21-åringen till falkenbergsff.se.

Viktor Götesson är ursprungligen från Ifö/Bromölla IF. Därifrån tog han steget till Mjällby AIF. I augusti 2014 gjorde han allsvensk debut för MAIF. Det blev ytterligare fyra framträdanden i högsta serien för Blekingeklubben innan han i januari 2015 skrev på för Elfsborg.

­­– Jag spelade tyvärr mot Falkenberg i den avslutande matchen 2014 (Mjällby åkte ur och FFF fixade nytt kontrakt). Nu ska jag försöka vinna matcher med FFF istället, säger Götesson.

Han har öst in mål i Elfsborgs U21-lag. Förra säsongen blev det 22 mål på 20 matcher i reservlaget. Bland annat stod han för ett hattrick mot FFF och fem mål i en match mot Jönköpings Södra.

– Det gick verkligen bra under sommaren. Mina tre mål på Falkenberg gjorde säkert avtryck, säger strikern med ett leende.



Han fick chansen att hoppa in i tre matcher i allsvenskan.

­– Jag hade hoppats på några fler chanser, men det var tuff konkurrens och få skador.

Nu byter han gulsvart mot gulvitt.

– Viktor är en målfarlig och hårt jobbande forward. Vi tror att han kommer passa in väldigt bra här, säger sportchef Håkan Nilsson.

Bromöllasonen är mycket nöjd med lösningen.

– Jag är väldigt positiv till att komma till Falkenberg och spela. Jag har träffat klubben och kollat in arenan och fått bra intryck. Det verkar vara en familjär klubb med hög målsättning. Klubben siktar på att vara med i toppen, säger Viktor Götesson.

Han har höga krav på sig själv under sin första säsong i näst högsta serien.

– Jag ska försöka göra så många mål och assist som möjligt. Istället för att bli bäste målskytt i U21-Allsvenskan hoppas jag nu vinna skytteligan i superettan. Jag tror att detta är en bra nivå för mig att utvecklas på.



21-åringen beskriver sig som en snabb djupledsanfallare som är giftig i boxen.

– Hasse Eklunds fotbollsfilosofi med ett upprätt 4-4-2 med två forwards som kombinerar och jobbar tillsammans går hand i hand med min spelstil. FFF:s spelstil var en av sakerna som vägde tyngst när jag kollade på andra alternativ än Elfsborg.

Målskyttet har länge varit en styrka.

– De år jag spelat som nummer nio har det blivit en del mål. När jag spelade yttermittfältare för några år sedan bidrog jag med assist, men jag ser mig främst som anfallare, säger FFF:s senaste nyförvärv, som på fritiden gärna spelar FIFA.

Dessutom är det klart att förre assisterande tränaren Tobias Tuvesson återvänder till FFF. Han kommer att medverka en till två dagar i veckan och fokusera på individuell träning.

– Det känns såklart jättekul att vara tillbaka! När frågan kom från Håkan om att komma in och hjälpa till så var det inte så mycket att fundera på egentligen. Det är fotboll jag vill jobba med och även om det blir i lite mindre utsträckning nu så är jag ändå nöjd över att få komma ut på plan igen. Jag kommer bli en form av backup och resurs för Hasse och Jonas. Exakt hur det utformas får vi se. Jag kommer förmodligen ha lite mer fokus på individuell träning, säger "Tuve".