Första 17 omgångarna klara

Nu är de första 17 omgångarna av superettan 2017 fastställda.



FFF spelar enligt följande: Falkenberg s FF - Östers IF Sön 2 april 15:00Trelleborgs FF - Falkenbergs FF Sön 9 april 17:00Falkenbergs FF - Degerfors IF Mån 17 april 17:00Åtvidabergs FF - Falkenbergs FF Sön 23 april 15:00Falkenbergs FF - Gais Fre 28 april 19:00Gefle IF - Falkenbergs FF Mån 8 maj 19:00Falkenbergs FF - IF Brommapojkarna Lör 13 maj 16:00Örgryte IS - Falkenbergs FF Ons 17 maj 19:00Falkenbergs FF - Dalkurd Sön 21 maj 15:00 Varbergs BoIS FC - Falkenbergs FF Lör 27 maj 16:00Falkenbergs FF - Helsingborg s IF Sön 4 juni 17:00Frej Täby - Falkenbergs FF Lör 10 juni 16:00IFK Värnamo - Falkenbergs FF Lör 17 juni 16:00Falkenbergs FF - Syrianska FC Sön 25 juni 17:00Norrby IF - Falkenbergs FF Lör 22 juli 16:00Falkenbergs FF - Varbergs BoIS FC Sön 30 juli 15:00Gais - Falkenbergs FF Lör 5 augusti 16:00