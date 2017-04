Första poängen bärgad

FFF bärgade en poäng borta mot Trelleborg.

Det var Trelleborg som gjorde första målet på Vångavallen. Marcus Pode kunde ostört skjuta in 1-0 efter en kvart. Men FFF jobbade sig in i matchen och kvitterade efter en halvtimme när Erik Pärsson serverade Viktor Götesson som satte 1-1. Två minuter före paus nickade Per Karlsson in en hörna fram till 2-1 tför FFF. Smolket i glädjebägaren var att Tobias Englund tvingades utgå skadad med en armbrott. Han ersattes av Linus Andersson Åtta minuter in i andra kvitterade Islamovic till 2-2 efter en misslyckad backåtnick. Trelleborg hade en ribbträff men FFF höll undan och knep sin första poäng för säsongen efter en väl genomförd match.