Försvarshaveri släckte cupdrömmen

När Erik Pärsson reducerade till 1-2 på straff tändes hoppet hos FFF. Tyvärr rasade sedan försvarsspelet ihop fullständigt.

FFF gjorde en ändring i startelvan jämfört med mötet med Värnamo. Christoffer Carlsson fick förtroendet istället för Johan Lassagård. Dessvärre fick Elfsborg en smakstart på matchen då en omarkerad Per Frick kunde nicka in 1-0 i sjunde minuten. 13 minuter senare tvingades FFF till ett byte. Per Karlsson ersatte skadade Daniel Johansson . Elfsborg fortsatte skapa målchanser men duktige Hampus Nilsson stod länge pall för trycket. Han fick dock kapitulera i 35:e minuten då en ensamstående Jon Jönsson kunde nicka in 2-0 efter en hörna. 2-0 var också resultatet i halvtid.FFF började andra halvlek lovande. Först fick Erik Pärsson ett bra nickläge. Avslutet räddades dock av Kevin Stuhr Ellegaard i boråsarnas mål. Men reduceringen skulle komma. I 58:e minuten fick FFF straff sedan Viktor Götesson vräkts omkull i straffområdet. Erik Pärsson rullade iskallt in bollen vid stolproten. Pärsson sprang fram och kramade om bortaklacken. Men glädjen blev inte långvarig. Åtta minuter senare sköt Simon Lundevall in 3-1 sedan ett passivt FFF-försvar inte fått undan bollen. Anders Randrup fyllde på till 4-1 i 72:a minuten innan Daniel Gustavsson och Arian Kabashi tilläts göra varsitt mål i slutminuterna. Ett lojt försvar släppte in sex mål - och cupäventyret är därmed över för denna gång.