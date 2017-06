En riktigt bra insats som borde lett tills seger hemma mot Helsingborg följdes upp med ett magplask i Täby. Falkenbergs FF har en riktigt hög högstanivå men tyvärr en lite för låg lägstanivå.

Derbysegern mot Bois följdes upp med en stark insats hemma mot Helsingborg som mycket väl kunde gett tre nya pinnar. Tyvärr blev det endast en men likt väl en spelmässigt bra insats mot en av favoriterna i serien.Känslan var såklart positiv när laget på lördagen skulle ta sig an IK Frej på bortaplan – ett lag som inte vunnit på ett par månader. Nu blev det inte som FFF hade tänkt sig, utan när domaren blåste av matchen stod det 2-0 på tavlan, likt i matchen mot ÖIS för några veckor sedan kom inte Falkenberg s FF upp i nivå och då blir det såklart inga poäng.I mina ögon är Superettan 2017 en serie som inte innehåller några lag man behöver vara rädd för – det finns inga ”omöjliga” matcher. Däremot är det samma åt andra hållet – det finns inga enkla matcher. Alla lag har tillräcklig kvalité för att slå alla – och om man inte gör jobbet så blir man besegrad.Efter den tuffa inledningen har Falkenbergs FF kommit igång och fått ordning på både spel och poängutdelning. Mötena med de tre lagen högst upp har givit 7 av 9 poäng vilket visar att kvalitén finns i laget och att FFF kan slå alla lag. Däremot finns fortfarande en del att jobba på vad gäller jämnhet och inställning, viket insatserna mot framförallt ÖIS och Frej vittnar om. Förlora fotbollsmatcher hör till – det är mest hur FFF har tagit sig an dessa matcher och inte gjort jobbet som är frustrerande.Jag vet att det diskuterats en del att utvisningarna förstörde matchen mot ÖIS – och visst hade matchen kunnat sluta annorlunda om inte Per åkt på sin utvisning. MEN – Falkenberg var aldrig riktigt med i matchen bortsett från en tiominutersperiod efter kvitteringen, men det berodde mest på att ÖIS var lite försiktigare just då. Tyvärr är sanningen att i denna match samt lördagens match kom Falkenbergs FF inte upp i den nivån som både de och vi supportrar vet att de besitter.Att FFFs prestationer går lite upp och ner just nu är väl egentligen inte så märkligt efter förra årets tuffa säsong. Osäkerheten lyser igenom emellanåt och att laget fortsatt släpper in mål i nästan (Dalkurd undantaget) alla matcher – ger ju en viss oro som lätt kan sprida sig. Tycker dock att det ser stabilare och stabilare för varje match (med vissa dippar) så förhoppningsvis blir spelarna mer bekväma ju längre säsongen går.Jämnheten och att minimera misstagen är något som måste till om laget på allvar ska vara med och utmana högst upp. Som sagt – kvalitén finns där – nu gäller det bara att hitta en stabilitet och högre lägsta nivå, samt att gå in med samma inställning till alla matcher oavsett vem som står på andra sidan.På lördag väntar Värnamo borta och det väntas vara en hel del folk på bortastå – tillsammans med spelarna gör vi allt för att det ska bli en ny trea!Tillsammans för laget vid havet!