Inför bortapremiären: "Tiden talar för oss"

Imorgon är det äntligen dags för bortapremiär. Trelleborg väntar på Vångavallen klockan 17.00.

– Seriepremiären mot Öster på vår nya arena blev tyvärr en missräkning då vi inte lyckades att få några poäng och nu tar vi nya tag mot Trelleborg som också blev nollade”i första omgången. Trelleborg är ett gediget lag som har många erfarna och rutinerade spelare i sitt lag. Deras styrka ligger i att de är ett lag som är samspelta och att de jobbar hårt för varandra, säger Hasse Eklund och fortsätter:– För oss gäller det att fokusera på att göra en bättre prestation än vad vi lyckades med mot Öster. Det som gjorde att vi inte kom upp i normal standard var att vårt anfallsspel var väldigt stereotypt och våra attacker stannade mest av med bollinnehav på mittplan.Tränaren blev lite överraskad av Östers uppställning.– Det var väl första gången under Falkenberg s tid som elitlag på högsta nivå som ett lag kom till Falkenberg och spelade så utpräglat defensivt med fem backar och två defensiva mittfältare. Den respekten har inte funnits för Falkenberg tidigare, men vårt passningsspel var för långsamt och beslutsamheten i anfallsspelet var heller inte tillräckligt tydligt för att vi skulle kunna hota denna försvarsstrategi.Hasse Eklund är inte orolig.– Vi vet att tiden talar för oss. Vi kommer att bli bättre för varje vecka som går då våra skadade spelare är på väg tillbaka och konkurrensen ökar samtidigt som de nya spelarna som kom in sent blir bättre och bättre för varje träningspass som de gör. Nu har vi tyvärr inför denna match fått en del bakslag med tillgängliga spelare så jag måste fundera in i det sista hur jag ska formera startlaget.Han syftar på återbuden från Mahmut Özen (ljumskskada) och Richard Donkor (sjuk). Christoffer Carlsson är avstängd och Daniel Johansson (lår), Tobias Karlsson (häl), Edi Sylisufaj (ljumske), Hampus Svensson (knä), Zlatan Krizanovic (knä) och Erik Zetterberg (knä) saknas sen tidigare. Linus Andersson , David Svensson, Erik Pärsson, Amin Nazari Johannes Vall , Per Karlsson, Stefan Rodevåg, Johan Lassagård, John Björkengren, Enock Kwakwa , Viktor Götesson, Tobias Englund, Dominic Chatto, Tibor Joza