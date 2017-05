Inför BP hemma: "Stärker självförtroendet"

Imorgon kommer landslagsikonen Olof Mellbergs Brommapojkarna på besök. FFF är stärkta av segern senast och är ute efter seger nummer två.

– Vi visade bra moral och vinnarvilja senast mot Gefle och det blir lika viktigt att ta med oss samma känsla mot BP som har gjort en bra start på säsongen och leder serien. BP har visat upp ett bra passningsspel och har lite varierande anfallsmetoder så det krävs att vi är aggressiva vid rätt tillfälle och att vårt försvarsspel inte tillåter dem att vara ostörda alltför länge med bollen, säger tränare Hasse Eklund och fortsätter:– BP har släppt in lite mål så här långt så jag hoppas att vi kan visa samma effektivitet som mot Gefle borta där vi gjorde fyra mål med fyra olika målskyttar. Det stärker självförtroendet. Vi har haft bra träningar och konkurrensen har ökat om de startande platserna i truppen.FFF har goda minnen från det senaste året man mötte Brommapojkarna . 2014 tog FFF sin första allsvenska seger mot just BP. Dan Keat nickade då in matchens enda mål. Bortamatchen vann FFF med 3-2 sedan Johannes Vall blivit matchhjälte med sitt 3-1-mål.Gulvitt får tillbaka Amin Nazari , som var avstängd senast, och har inga nya skador eller avstängningar att ta hänsyn till. David Svensson (K), Erik Pärsson, Amin Nazari, Johannes Vall, Christoffer Carlsson , Per Karlsson, Stefan Rodevåg, Johan Lassagård, Mahmut Özen, Enock Kwakwa , Viktor Götesson, Tobias Englund, Dominic Chatto, Tibor Joza Avspark sker klockan 16.00 på Falcon Alkoholfri Arena och dömer gör Farouk Nehdi från Huddinge.