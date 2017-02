Erik Pärsson redo för tävlingsdebut.

Inför cuppremiären: "Djupt imponerad av klacken"

FFF-truppen samt fem supportrar är på väg till Ljusdal för morgondagens cuppremiär mot Ytterhogdal.



2017-02-17 12:32:00

Fler artiklar om Falkenberg

FFF-truppen samt fem supportrar är på väg till Ljusdal för morgondagens cuppremiär mot Ytterhogdal.FFF träningsspelade idag borta mot superettan-nykomlingen Norrby IF på ett kylslaget Borås Arena. Efter att Norrby tagit ledningen innan paus kunde vikarierande lagkaptenen Stefan Rodevåg skicka in kvitteringen för gästerna - ett resultat som stod sig matchen ut.FFF spelar imorgon träningsmatch borta mot superettan-nykomlingen Norrby, där FFF-bekantingen Marcus Översjö är lagkapten. Samtliga tre provspelare startar.En sen kvittering av David Svensson gav 1-1 i bortamatchen mot Öster.Imorgon spelas årets andra träningsmatch. FFF åker till Växjö där Öster, som också står för motståndet i superettan-premiären, väntar i Tipshallen.Anfallaren Zlatan Krizanovic har tyvärr dragit på sig en ny korsbandsskada.FFF stod för en stabil insats mot Tvååkers IF och kunde inkassera första segern för säsongen 2017.Klockan 13.30 imorgon spelar FFF sin första träningsmatch. Tvååker står för motståndet på Kristineslätt.Så här ser FFF:s trupp anno 2017 ut med tröjnummer:Under måndagen sparkade Falkenbergs FF i gång säsongen 2017 på Kristineslätt.