Gör "Stoffe" sin första cupstart för året imorgon?

Inför gruppfinalen: "Tar sats för att gå vidare"

Imorgon är det dags för tredje och sista matchen i gruppspelet i svenska cupen. FFF och Elfsborg står båda på fyra poäng inför det avgörande mötet i Borås.

2017-03-04 13:56:01

Imorgon är det dags för tredje och sista matchen i gruppspelet i svenska cupen. FFF och Elfsborg står båda på fyra poäng inför det avgörande mötet i Borås.FFF kunde avgjort i andra halvlek men fick åtminstone med sig 1-1 mot Värnamo - och är fortfarande obesegrat under försäsongen.FFF vann cuppremiären mot Ytterhogdal med 3-0. Imorgon eftermiddag spelas andra matchen i svenska cupen. Nu väntar superettan-konkurrenten Värnamo på hemmaplan.FFF inledde gruppspelet i svenska cupen med en 3-0-seger borta mot Ytterhogdal i Ljusdal. – Det känns jäkligt gött, säger Tobias Englund.FFF-truppen samt fem supportrar är på väg till Ljusdal för morgondagens cuppremiär mot Ytterhogdal.FFF träningsspelade idag borta mot superettan-nykomlingen Norrby IF på ett kylslaget Borås Arena. Efter att Norrby tagit ledningen innan paus kunde vikarierande lagkaptenen Stefan Rodevåg skicka in kvitteringen för gästerna - ett resultat som stod sig matchen ut.FFF spelar imorgon träningsmatch borta mot superettan-nykomlingen Norrby, där FFF-bekantingen Marcus Översjö är lagkapten. Samtliga tre provspelare startar.En sen kvittering av David Svensson gav 1-1 i bortamatchen mot Öster.Imorgon spelas årets andra träningsmatch. FFF åker till Växjö där Öster, som också står för motståndet i superettan-premiären, väntar i Tipshallen.Anfallaren Zlatan Krizanovic har tyvärr dragit på sig en ny korsbandsskada.