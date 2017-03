Tobias Karlsson är äntligen spelklar efter skadan.

Inför HBK: "Tobbe" gör comeback

Klockan 14.00 imorgon möter FFF HBK på Sannarp i Halmstad. Mittbacken Tobias Karlsson är äntligen med i matchtruppen igen.







Han är noga med vad han väntar sig av sina mannar imorgon.

– Jag vill se att vi mot bra motstånd har ett passningsspel som håller högt tempo i längre perioder än tidigare och att vi har bättre rörelse än i tidigare matcher för att ge bollhållaren fler alternativ.

I matchtruppen finns en överraskning.

– Det är glädjande. Vi är just nu tunna på mittbackssidan och behöver ha fler alternativ på denna position.

Klart är att

– Det är inte optimalt att båda har tränat i andra positioner de första två månaderna. Nu är de två bra karaktärer med bra spelförståelse, så min förhoppning är att de kan prestera bra trots lite träning. Det är sista matchen innan träningslägret och det vore kanon att åka ned till Barcelona med en bra prestation i ryggen, säger huvudtränaren.



Truppen:

Hampus Nilsson, Johan Brattberg, Ludvig Johansson, – En oönskad träningsmatch mot HBK imorgon. Det blir såklart en bra match för oss men båda lagen hade nog hellre spelat cup-kvartsfinal i helgen. Nu hade vi tur som lyckades få fram en bra match mot bra motstånd när vi inte lyckades vinna vår grupp. Matchen mot Elfsborg lämnar vi bakom oss och ser framåt. Vi har perioder i matchen som är bra, men vi sliter med att inte ha en stark centrallinje som håller oss på rätt spår när inte spelet kör som vi önskar. Matchen mot HBK blir även den ett sökande efter svar på några frågor som måste vara besvarade när serien börjar den 2 april, säger Hasse Eklund Han är noga med vad han väntar sig av sina mannar imorgon.– Jag vill se att vi mot bra motstånd har ett passningsspel som håller högt tempo i längre perioder än tidigare och att vi har bättre rörelse än i tidigare matcher för att ge bollhållaren fler alternativ.I matchtruppen finns en överraskning. Tobias Karlsson är tillbaka efter långvariga hälproblem.– Det är glädjande. Vi är just nu tunna på mittbackssidan och behöver ha fler alternativ på denna position.Klart är att Tibor Joza , som tar klivet in i mitten, och David Svensson, som får flytta ned ett snäpp i banan, bildar mittbackspar mot HBK. Daniel Johansson s lår undersöks imorgon och Stefan Rodevåg är ännu inte redo för spel efter sin fotskada.– Det är inte optimalt att båda har tränat i andra positioner de första två månaderna. Nu är de två bra karaktärer med bra spelförståelse, så min förhoppning är att de kan prestera bra trots lite träning. Det är sista matchen innan träningslägret och det vore kanon att åka ned till Barcelona med en bra prestation i ryggen, säger huvudtränaren. Linus Andersson , David Svensson, Tobias Karlsson, Erik Pärsson, Johannes Vall Christoffer Carlsson , Per Karlsson, Edi Sylisufaj , Johan Lassagård, John Björkengren, Enock Kwakwa , Viktor Götesson, Tobias Englund, Tibor Joza, Passi Prudence

0 KOMMENTARER 128 VISNINGAR 0 KOMMENTARER128 VISNINGAR RED

2017-03-09 21:15:06

ANNONS:

Fler artiklar om Falkenberg

Falkenberg

2017-03-09 21:15:06

Falkenberg

2017-03-05 16:28:23

Falkenberg

2017-03-04 13:56:01

Falkenberg

2017-02-25 16:40:00

Falkenberg

2017-02-24 15:07:15

Falkenberg

2017-02-18 20:30:00

Falkenberg

2017-02-17 12:32:00

Falkenberg

2017-02-11 15:50:00

Falkenberg

2017-02-10 13:32:33

Falkenberg

2017-02-03 15:55:00

ANNONS:

Klockan 14.00 imorgon möter FFF HBK på Sannarp i Halmstad. Mittbacken Tobias Karlsson är äntligen med i matchtruppen igen.När Erik Pärsson reducerade till 1-2 på straff tändes hoppet hos FFF. Tyvärr rasade sedan försvarsspelet ihop fullständigt.Imorgon är det dags för tredje och sista matchen i gruppspelet i svenska cupen. FFF och Elfsborg står båda på fyra poäng inför det avgörande mötet i Borås.FFF kunde avgjort i andra halvlek men fick åtminstone med sig 1-1 mot Värnamo - och är fortfarande obesegrat under försäsongen.FFF vann cuppremiären mot Ytterhogdal med 3-0. Imorgon eftermiddag spelas andra matchen i svenska cupen. Nu väntar superettan-konkurrenten Värnamo på hemmaplan.FFF inledde gruppspelet i svenska cupen med en 3-0-seger borta mot Ytterhogdal i Ljusdal. – Det känns jäkligt gött, säger Tobias Englund.FFF-truppen samt fem supportrar är på väg till Ljusdal för morgondagens cuppremiär mot Ytterhogdal.FFF träningsspelade idag borta mot superettan-nykomlingen Norrby IF på ett kylslaget Borås Arena. Efter att Norrby tagit ledningen innan paus kunde vikarierande lagkaptenen Stefan Rodevåg skicka in kvitteringen för gästerna - ett resultat som stod sig matchen ut.FFF spelar imorgon träningsmatch borta mot superettan-nykomlingen Norrby, där FFF-bekantingen Marcus Översjö är lagkapten. Samtliga tre provspelare startar.En sen kvittering av David Svensson gav 1-1 i bortamatchen mot Öster.