Komfortabel cupseger i Ljusdal

FFF inledde gruppspelet i svenska cupen med en 3-0-seger borta mot Ytterhogdal i Ljusdal.

– Det känns jäkligt gött, säger Tobias Englund.

Första halvlek var ingen höjdare. FFF började sådär och Ytterhogdal hade faktiskt en boll i ramen. Men gästerna jobbade sig in i matchen under slutet av halvleken och skapade en jättechans strax innan paus. Per Karlssons skott räddades dock på mållinjen.



I andra halvlek kom FFF ut som ett helt annat lag och fick utdelning direkt. En frispark från Tobias Englund nickades i mål av minst sagt målfarlige mittbacken och tillika lagkaptenen Stefan Rodevåg. Då hade andra halvlek pågått i knappt två minuter. I 64:e minuten föll 2-0. Tibor Joza tog en jättelöpning och serverade Erik Pärsson som fri med målvakten enkelt rullade in bollen.

– Det var en fin assist, säger "Tibbe" nöjt.



FFF var mycket bättre än Ytterhogdal under andra akten och skulle också få in ett tredje mål. Johan Lassagård prickade läckert in sitt första mål i FFF-tröjan med ett välplacerat avslut i bortre hörnet. 3-0-målet i 87:e minuten blev matchens sista. Gulvitt tog till slut en komfortabel seger uppe i Ljusdal och kunde göra vågen framför de fem tillresta bortasupportrarna.

– Första halvlek var inte jättebra. De kom in med mycket energi och slet hårt. I andra halvlek blev det mycket bättre. Vi visste att de skulle tröttna och höjde oss jämfört med första halvlek, säger Hasse Eklund, som imponerades av Rodevåg.

– Det var väldans vad han gör mål som mittback, säger tränaren med ett leende.

På lördag väntar nästa cupmatch. Då ställs FFF mot Värnamo på hemmaplan.