Krönika: Äntligen drar det igång igen

Efter fjolårets hemska säsong har det varit extra skönt med ett uppehåll - men nu börjar det pirra rejält i kroppen.

Ja, vad ska man börja? Inte mycket från förra året som man ser tillbaka på med ett leende - men vi fick i alla fall se Jesper Karlsson blomma ut och det är ju inte fy skam. Dock tråkigt att vi inte får se hans kvicka fötter på Falcon Arena (borde vi ju i folkmun säga eller?!).Försäsongen har varit helt okej med tanke på hur mycket nytt som tillkommit samt att de som är kvar antagligen har behövt slicka sina sår rejält för att komma upp i nivå igen. Försvaret ser bättre och bättre ut och där framme känns Erik Pärsson riktigt spännande - kanske en ny Victor Sköld?Spelarmaterialet känns spännande och på pappret tycker jag laget ser minst lika bra ut som året då Eklund navigerade laget hela vägen till Allsvenskan - kan han hitta de verktyg som då var så framgångsrika - ja då kan vi verkligen vara med och tampas om platserna där högst upp.Förra säsongen fick både ledning, tränare och spelare höra hårda ord om prestationen och detta med all rätt. Det finns ingen som kan säga att det var bra och ljusglimtarna var väldigt få. Det märktes tydligt att Falkenberg s FF inte haft en ordentlig motgång sedan 90-talet då flera hade väldigt svårt att ta kritiken – även om den från flera håll var både saklig och konstruktiv. Tycker det är viktigt att dialogen mellan klubben, supportrar och sponsorer är fungerande och där en dialog kan hållas på en saklig nivå - tillsammans kan man lära av varandra och då också ta steg framåt både på plan och som förening.Det var väldigt positivt att styrelsen valde att ha ett möte med supportrarna i slutet av säsongen för att lyssna på deras oro och frustration och därmed öppna upp för dialog. Detta är något jag hoppas de kan fortsätta med, inte bara när det är kris utan också under positiva perioder. Supportrarna är en stor del av klubben och lägger ner tid, pengar och stort engagemang och bör respekteras därefter.Med ovan sagt tycker jag det är viktigt att alla i föreningen går in med en härlig känsla och att vi andas positivism inför denna säsong - att kasta skit innan premiären spelats tar oss ingenstans. Nu ska vi försöka ta oss tillbaka och för det krävs att vi står enade. Precis som att ledningen fick befogad kritik under fjolåret ska de ha beröm hur de har genomfört detta uppehåll med att formera (på pappret) ett slagkraftig lag som faktiskt har möjligheten att ta klivit upp igen. Det kommer bli en lång och tuff resa, men jag tror absolut att kapaciteten finns!GefleFalkenbergs FFDalkurdGaisÅtvidabergNu kör vi!