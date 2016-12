Lassagård klar

Idag skrev 22-årige yttern Johan Lassagård på ett tvåårskontrakt med Falkenbergs FF.

Johan Lassagård har under hela sitt liv spelat med Vinbergs IF men nu valt att spela för Falkenberg s FF.– Efter att ha följt Johan under ett antal år är vi glada över att han väljer att ta steget till FFF och vi hoppas han fortsätter utvecklas på ett bra sätt. Vi är även glada att vi kan fortsätta vår satsning på lokala förmågor från Falkenbergstrakten, säger sportchef Håkan Nilsson.– Jag är löpstark och bäst på en kant. Mittfältare eller försvarare spelar egentligen ingen roll. Jag har spelat yttermittfältare i Vinberg tidigare, men varit ytterback i år. Jag ser väl mig mest som en mittfältare, säger Johan Lassagård, som nu tar några kliv uppåt i seriesystemet:– Jag har vunnit division 4, division 3 och varit nära att vinna division 2. Jag har tagit ett steg i taget. Detta blir en ny utmaning.Han har jobbat som plåtslagare fram tills nu, men kommer nu fokusera helt på fotbollen. I alla fall till en början.– Det kommer finnas möjlighet att rycka in. Nu kommer jag spela fotboll på heltid. Det känns riktigt roligt. Det är det man drömt om sen man var liten, säger 22-åringen som valt tröjnummer 20.Johan ser fram emot att spela på nya arenan.– Det känns helmäktigt! Jag har faktiskt byggt på nya arenan. Jag har klätt fönster i tio minus. Det ska bli roligt att få spela där också. Slutresultatet blev väldigt bra.Utanför plan beskriver han sig som en rolig och morgonpigg kille som är duktig på att laga mat.– Jag är väldigt bra kompis med Zlatan Krizanovic . Vi har bott grannar. Jag har gått i skola med flera i laget, bland annat med Johannes Vall Farfar Lars-Olof Johansson har spelat i FFF:s B-lag.– Han är tyvärr inte i livet, men jag tror att han är väldigt stolt över mig, säger Lassagård, som hoppas att FFF ska vara med och slåss i toppen av superettan 2017.– Jag har höga förväntningar på både mig själv och laget.