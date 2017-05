Makalös derbyseger!

FFF låg under med 0-2 men kämpade sig tillbaka och vann med 5-3 efter en makalös comeback! Den stora derbyhjälten är tremålsskytten Tobias Englund.

Det började dock inte bra. Varbergs Bois gjorde 1-0 genom Karl Söderström sedan Mahmut Özen misslyckats med en bakåtpassning. Tio minuter senare dunkade David Svensson in bollen i eget mål. FFF jobbade sig i uppförsbacke men fick vind i seglen när Tobias Englund, som ersatt skadade Özen bara några få minuter tidigare, prickade in 1-2 på övertid i första halvlek.FFF kom ut som ett helt annat lag och krigade ner Varberg i andra halvlek. I 61:a minuten tryckte Tobias Englund in 2-2 och två minuter senare ordnade han ett hattrick när han läckert placerade in 3-2! Varberg kvitterade till 3-3 på nick i 79:e minuten men FFF fortsatte trycka på och gjorde 4-3 i 84:e minuten då Erik Pärsson skarvade in bollen med huvudet. Minuten senare säkrade Christoffer Carlsson segern definitivt när han sköt in 5-3. FFF stod för en magisk andra halvlek och vann derbyt fullt rättvist. Gulvitt har nu vunnit fyra av de fem senaste matcherna.