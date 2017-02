Pärsson målade på nytt.

Oavgjort mot Värnamo: "Kunde avgjort"

FFF kunde avgjort i andra halvlek men fick åtminstone med sig 1-1 mot Värnamo - och är fortfarande obesegrat under försäsongen.

Värnamo var det bättre laget i första halvlek. Gästerna trillade boll bra och skapade några halvchanser, men FFF stod pall defensivt inledningsvis. Två minuter före paus tog dock smålänningarna ledningen. Värnamo spelade sig fram och när FFF inte lyckades rensa kunde Pär Cederqvist peta in 0-1.



Det är en klyscha men till andra halvlek kom FFF ut som ett helt nytt lag. FFF spelade mer aggressivt och började flytta upp spelet. Efter en kvart kom belöningen. FFF fick straff sedan en Värnamospelare spelat handboll i eget straffområde. Erik Pärsson klev fram och sköt distinkt in kvitteringen.



FFF hade lägen att avgöra under sista halvtimmen. Viktor Götesson fick ett jätteläge men träffade inte mål. Tobias Englund fick också han en stor möjlighet men misslyckades precis som Götesson att träffa mål. FFF fick nöja sig med 1-1 och står på fyra poäng efter två gruppspelsmatchen. Noterbart är att Värnamospelaren Viktor Nilsson fick rött kort i slutet efter en jätteful kapning av FFF:s inhoppare Edi Sylisufaj.

– Andra halvlek var klart bättre än första. Jag vet inte om man ska vara nöjd med 1-1, vi hade chanser att avgöra men vi fick som vi ville, i och med att Elfsborgsmatchen nu är av betydelse, säger Hasse Eklund.

Han gav mycket beröm till unge Ludvig Johansson, som gjorde seniordebut.

– Det var jättekul att få spela. Jag tycker att det gick helt okej trots att jag har lite problem med astma, säger 18-åringen, som är son till FFF-legendaren Roger "Senan" Johansson. Så spelade FFF: Hampus Nilsson - Tibor Joza, Daniel Johansson, Ludvig Johansson, Johannes Vall - Johan Lassagård (Christoffer Carlsson, 65), David Svensson (K), Enock Kwakwa, Tobias Englund - Erik Pärsson (Passi Prudence, 85), Viktor Götesson (Edi Sylisufaj, 78)

0 KOMMENTARER 123 VISNINGAR 0 KOMMENTARER123 VISNINGAR RED

2017-02-25 16:40:00

ANNONS:

Fler artiklar om Falkenberg

Falkenberg

2017-02-25 16:40:00

Falkenberg

2017-02-24 15:07:15

Falkenberg

2017-02-18 20:30:00

Falkenberg

2017-02-17 12:32:00

Falkenberg

2017-02-11 15:50:00

Falkenberg

2017-02-10 13:32:33

Falkenberg

2017-02-03 15:55:00

Falkenberg

2017-02-02 17:55:51

Falkenberg

2017-02-02 15:52:00

Falkenberg

2017-01-28 16:38:10

ANNONS:

FFF kunde avgjort i andra halvlek men fick åtminstone med sig 1-1 mot Värnamo - och är fortfarande obesegrat under försäsongen.FFF vann cuppremiären mot Ytterhogdal med 3-0. Imorgon eftermiddag spelas andra matchen i svenska cupen. Nu väntar superettan-konkurrenten Värnamo på hemmaplan.FFF inledde gruppspelet i svenska cupen med en 3-0-seger borta mot Ytterhogdal i Ljusdal. – Det känns jäkligt gött, säger Tobias Englund.FFF-truppen samt fem supportrar är på väg till Ljusdal för morgondagens cuppremiär mot Ytterhogdal.FFF träningsspelade idag borta mot superettan-nykomlingen Norrby IF på ett kylslaget Borås Arena. Efter att Norrby tagit ledningen innan paus kunde vikarierande lagkaptenen Stefan Rodevåg skicka in kvitteringen för gästerna - ett resultat som stod sig matchen ut.FFF spelar imorgon träningsmatch borta mot superettan-nykomlingen Norrby, där FFF-bekantingen Marcus Översjö är lagkapten. Samtliga tre provspelare startar.En sen kvittering av David Svensson gav 1-1 i bortamatchen mot Öster.Imorgon spelas årets andra träningsmatch. FFF åker till Växjö där Öster, som också står för motståndet i superettan-premiären, väntar i Tipshallen.Anfallaren Zlatan Krizanovic har tyvärr dragit på sig en ny korsbandsskada.FFF stod för en stabil insats mot Tvååkers IF och kunde inkassera första segern för säsongen 2017.