"Rode" målskytt - även som mittback.

Rodevåg räddade 1-1 i Borås

FFF träningsspelade idag borta mot superettan-nykomlingen Norrby IF på ett kylslaget Borås Arena. Efter att Norrby tagit ledningen innan paus kunde vikarierande lagkaptenen Stefan Rodevåg skicka in kvitteringen för gästerna - ett resultat som stod sig matchen ut.





Istället för att Norrby skulle spinna vidare på målet så var FFF nära att replikera omgående efter att Viktor Götesson träffat stolpen. Bara minuten senare var det två provspelare i samarbete - Adrian Alvarez slog en hörna som Meriton Korenica sånär fick i nät. Men 1-0 stod sig halvleken ut.



I den andra halvleken så kom Norrby ut starkt och hade bud på mål men istället för mål för hemmalaget så kunde Stefan Rodevåg, på hörna, kvittera för FFF - framspelad av Adrian Alvarez.



– Provspelarna skötte sig okej. Det är alltid svårt i ny omgivning , men de visade att de vill spela för Falkenberg och det är jag glad för. De blandade och gav lite rent taktiskt och tekniskt och vi får värdera om vi tror att det går att slipa bort ojämnheten. Vi får värdera deras prestation under helgen. Försvarsspelet hade vi problem med i första halvlek men det blev bättre ju längre matchen led. Anfallsspelet har vi en bit kvar på innan vi har det rörelsemönster som vi önskar. Men det är klart, med tre nya forwards och tre av fyra mittfältare är nya så tar det lite tid innan samspelet sitter, säger



Så spelade FFF:

Johan Brattberg -

Så spelade FFF:

Johan Brattberg - Tibor Joza (70), Stefan Rodevåg, Linus Andersson (37), Johannes Vall (70) - Adrian Alvarez, Richard Donkor, Enock Kwakwa , Meriton Korenica - Viktor Götesson (70), Passi Prudence (60)

Avbytare: Hampus Nilsson Ludvig Johansson (37), Erik Pärsson (60), Per Karlsson, Johan Lassagård (70), John Björkengren (70), Tobias Englund (70).

