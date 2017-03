Erik Pärsson fortsätter måla.

Stabil seger mot finskt högstaligalag

FFF vann mot Lahti i Salou efter segermål av unge talangen Edi Sylisufaj.



FFF startade enligt följande:

Hampus Nilsson - Johan Lassagård, Tibor Joza, David Svensson, Tobias Englund - Christoffer Carlsson, Enock Kwakwa, Per Karlsson, Johannes Vall - Erik Pärsson, Passi Prudence



Efter 19 minuters spel tog FFF ledningen. Erik Pärsson utnyttjade en felpassning av Lahti och satte enkelt 1-0. Det finska högstaligalaget replikerade dock sex minuter senare och gjorde 1-1 sedan de spelat bort FFF-försvaret. FFF var ytterst nära att återta ledningen i 32:a minuten då glödhete Pärsson träffade insidan av stolpen med ett skruvat skott från 20 meter. Riktigt nära, men ställningen i paus var alltjämt 1-1.



I paus gjorde FFF många byten. Johan Lassagård, Tobias Englund, Per Karlsson, Enock Kwakwa, Erik Pärsson och Passi Prudence gick ut. Mahmut Özen (debut), Linus Andersson, Amin Nazari, Dominic Chatto (debut), Edi Sylisufaj och Viktor Götesson byttes in. Efter 60 minuter genomfördes ytterligare fyra byten. Johannes Vall, David Svensson, Tibor Joza och Christoffer Carlsson ersattes av Tobias Karlsson, Ludvig Johansson, John Björkengren och Richard Donkor (riktig debut).



Det var två ungtuppar - och tillika inhoppare - som låg bakom det avgörande målet. Ludvig Johansson slog en lång fin djupledsboll till Edi Sylisufaj som behärskat satte 2-1. Fler mål blev det inte. FFF hade mycket boll, gjorde en stabil insats och vann rättvist.

– Härligt att vinna! Två halvlekar med olika manskap men ändå bra spel och en härlig attityd till att arbeta för laget. Kul med de unga spelarna som kommer in och tar för sig. Kyliga mål från Erik och Edi och stabilt målvaktsspel från Hampus, kommenterar Hasse Eklund.

0 KOMMENTARER 188 VISNINGAR 0 KOMMENTARER188 VISNINGAR RED

2017-03-17 18:51:00

Klockan 16.00 idag spelar FFF en träningsmatch mot finska Lahti i Salou. Hasse Eklund har en positiv rapport från Spanien.I detta nu är FFF på väg till Spanien för träningsläger i Salou. Gruppen är laddad.FFF har gjort klart med ytterligare två nyförvärv. 28-årige ytterbacken Mahmut Özen och yttermittfältaren Richard Donkor, 20, har båda undertecknat ettårskontrakt.FFF släppte in två mål under första kvarten och kunde inte återhämta sig målmässigt. Laget visade ändå stundtals fina intentioner.Falkenbergs FF kan idag stolt presentera värvningen av innermittfältaren Dominic Chatto från Nigeria. 31-åringen har idag signerat ett tvåårskontrakt.Klockan 14.00 imorgon möter FFF HBK på Sannarp i Halmstad. Mittbacken Tobias Karlsson är äntligen med i matchtruppen igen.När Erik Pärsson reducerade till 1-2 på straff tändes hoppet hos FFF. Tyvärr rasade sedan försvarsspelet ihop fullständigt.Imorgon är det dags för tredje och sista matchen i gruppspelet i svenska cupen. FFF och Elfsborg står båda på fyra poäng inför det avgörande mötet i Borås.FFF kunde avgjort i andra halvlek men fick åtminstone med sig 1-1 mot Värnamo - och är fortfarande obesegrat under försäsongen.