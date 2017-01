Stark försäsongspremiär

FFF stod för en stabil insats mot Tvååkers IF och kunde inkassera första segern för säsongen 2017.



FFF mixade laget och lät många spelare få chansen att spela. Matchen började avvaktande med lite halvchanser i form av hörnor och inlägg men inget som resulterade i mål.Det dröjde till den 23 minuten då Johannes väggspelade fint med Tobias Englund på vänsterkanten, Johannes slog sen ett perfekt inlägg som nyförvärvet Erik Pärsson fint kunde stöta i mål.Det blev nu bra fart på FFF och i den 30 minuten spelade John Björkengren fram till Edi Sylisufaj som på ett snyggt sätt klackade bollen förbi målvakten och 2-0 till FFF. Tvååker kom fram vid några tillfällen i form av inlägg men FFF-försvaret kunde avvärja. I den 41:a minuten fick FFF sen en frispark till höger som Tobias Englund, med sin känsliga vänsterfot, slog direkt in i mål utan att någon rörde den.FFF såg sen ut att gå till halvtidsvila med en klar 3-0-ledning när Tvååker blixtrade till med ett inlägg från höger som nickades på mål men Hampus Nilsson i mål stod för en strålande räddning. 3-0 i paus.Inför andra halvlek gjorde FFF ett antal byten, in kom Johan Brattberg i mål, Rodevåg och Linus Andersson klev in som mittbackar, Viktor Götesson och Passi kom in som nytt anfallspar.Redan i den första minuten ryckte Viktor sig förbi men avvärjdes till hörna. I den 54 minuten blev sen Passi fint frispelad från Per och rundade målvakten men försvarare kom emellan och styrde bort bollen. I den 56 minuten bytte sen FFF in Hugo Törnkvist och Filip Nilsson istället för Johannes och Tibbe.Tvååker kom sen fram och fick en hörna i den 60:e minuten som Brattberg enkelt plockade ner, sen gjorde han ett perfekt utkast som friställde Viktor från halva plan. Tyvärr fick han den lite för långt ifrån sig och Tvååkers målvakt kunde bryta chansen. I matchminut 76 gick sen John Björkengren ut och in kom istället Tobias Wahlberg.FFF fortsatte att styra matchen och hade några fler bra lägen att utöka ledningen men det stannade vid 3-0.Cirka 300 personer var på plats och såg matchen i strålande sol. Nästa match är på fredag mot Östers IF borta.FFFs startelva såg ut enligt följande.Hampus NilssonTibbe, Daniel Johansson Ludvig Johansson , JohannesJohan Lassagård, Per, John Björkengren, Tobias EnglundEdi Sylisufaj, Erik Pärsson