Tre provspelare från start mot Norrby

FFF spelar imorgon träningsmatch borta mot superettan-nykomlingen Norrby, där FFF-bekantingen Marcus Översjö är lagkapten. Samtliga tre provspelare startar.







FFF:s mittfält består utöver Enock Kwakwa av provspelarna Adrian Alvarez, Richard Donkor och Meriton Korenica.

– Alla tre kommer imorgon få chansen att visa upp sig. De har gjort bra ifrån sig under träningsveckan och det ska bli spännande att se dem i matchsituation, säger Eklund och tillägger:

– Vi har fortsatt gnugga detaljer i vårt försvarsspel och det blir intressant att se vad de nya spelarna som alla tre är duktiga offensiva krafter klarar i det defensiva arbetet.



Match spelas på Borås Arena och startar klockan 13.00.



Så startar FFF:

Johan Brattberg - Tibor Joza, Linus Andersson, Stefan Rodevåg, Johannes Vall - Adrian Alvarez, Enock Kwakwa, Richard Donkor, Meriton Korenica - Passi Prudence, Viktor Götesson

RED

2017-02-10 13:31:23

