Tredje raka krysset

FFF misslyckades med att förvalta sina frilägen och spelade oavgjort för tredje matchen i följd.

FFF inledde matchen väldigt bra och tog också ledningen efter sex minuter. Mahmut Özen spelade in bollen till Amin Nazari som sköt in bollen via en touch. Gulvitts drömstart var ett faktum. Men det kunde blivit ännu bättre. Bara två minuter senare blev Viktor Götesson helt fri med målvakten Gustav Jansson men den sistnämnde gick vinnande ur striden. FFF skulle skapa ytterligare ett superläge. Denna gång var det Götessons anfallspartner Erik Pärsson som fick chansen. Anfallaren fick dock inte någon fart i skottet och Jansson kunde rädda utan bekymmer. Åtvidaberg jobbade sig sedan in i matchen och fick tryck på FFF. I 33:e minuten kvitterade hemmalaget. Hampus Nilsson räddade första skottet men Simon Marklund kunde trycka in returen. 1-1 var också ställningen i paus.Under andra halvleks första halva skapades inte mycket av värde. I 65:e minuten bytte Hasse Eklund in Enock Kwakwa , som därmed fick spela sina första superettanminuter för säsongen, istället för Richard Donkor . FFF fick till någon halvchans men inget som vållade Jansson större problem. I 82:a minuten kom Stefan Rodevåg in i matchen istället för Erik Pärsson. Under halvlekens slutminuter vaknade den tidigare så chansfattiga halvleken till liv. Med en minut kvar av ordinarie tid testade Viktor Götesson Åtvid-målvakten med ett pressat skott som räddades. På övertid gjorde Hampus Nilsson en fin räddning på Linus Tornblad s avslut nere vid vänstra stolpen som räddade en poäng till FFF. Det slutade precis som i de två tidigare matcherna med kryss för Laget vid havet, som istället får inrikta sig på att gå för tre poäng mot Gais på fredag.