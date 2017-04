Trist resultat men fin inramning

FFF förlorade tyvärr premiären med 0-2 men inramningen var fin och drygt 4 100 personer bevittnade första matchen på Falcon Alkoholfri Arena.



FFF fick ingen kanonstart. Laget hade det svårt att få i gång spelet inledningsvis. Öster skapade den farligaste chansen i första halvlek. Men nicken träffade inte mål. Det övriga räddade Hampus Nilsson Johannes Vall hade FFF:s bästa chans. I bra läge misslyckades yttermittfältaren med att få skottet på mål. 0-0 stod sig till pausvilan.FFF började andra bättre än första men misslyckades med att få in bollen. Efter 83 minuter var matchen fortfarande mållös. Då stötte Mario Vasilj in en frispark från nära håll. När FFF flyttade upp laget under slutminuterna kunde Jonatan Levi kontra in 2-0, vilket också blev slutresultatet.Ett tråkigt resultat - men inramningen från invigningen ska icke förglömmas.