Tung förlust mot Gais

FFF kvitterade precis före paus men släppte in 1-2 i andra halvlek och föll tungt hemma på Falcon Alkoholfri Arena.

FFF tog tag i taktpinnen och skapade matchens första jättechans. I 14:e minuten hittade Christoffer Carlsson Viktor Götesson, som träffade stolpens insida innan Gais kunde rensa nära mållinjen. Istället var det Gais som tog ledningen. Fyra minuter före paus kunde en oattackerad Dardan Rexhepi stöta in bollen från nära håll. Repliken skulle dock komma snabbt. Precis före paus spelade Johannes Vall fram Viktor Götesson som klackade in kvitteringen. Således var ställningen 1-1 i paus. FFF var det spelförande laget och hade störst bollinnehav. Amin Nazari och Christoffer Carlsson hade lägen till ett ledningsmål i andra halvlek men fick inte till avsluten. Då FFF trots spelövertag inte lyckades göra mål stack Gais upp i en sällsynt kontring och gjorde 1-2. James Sinclair slog in bollen till Dardan Rexhepi som retfullt enkelt nickade in bollen. När Nazari drog på sig sitt andra gula kort i 82:a minuten minskades FFF:s chanser till kvittering. Erik Pärsson, Enock Kwakwa och Passi Prudence , som fick göra superettan-debut, byttes in under den jakt på 2-2 som misslyckades. FFF föll tungt på hemmaplan för andra gången i år och är alltjämt utan seger.