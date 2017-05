Två nya utvisningar och förlust

FFF föll med 1-2 mot Öis - och fick två nya utvisningar och två nya skador.

Stefan Rodevåg skapade matchens första målchans. Men "Rodes" konstspark räddades av gamle lagkamraten Stojan Lukic i Öis-målet. Sedan skadade sig tyvärr anfallaren, som ersattes av Erik Pärsson i 22:a minuten. Minuten efter bytet tog hemmalaget ledningen. Ex-FFF:aren Daniel Sliper sköt in bollen i vänstra hörnet. Mycket mer hände inte i första halvlek.FFF tvingades till ytterligare ett byte i paus. Amin Nazari utgick med höftbesvär och in i hans ställe kom Johan Lassagård. Bara två minuter in i andra kvitterade FFF. Johannes Vall slog en fin hörna som David Svensson elegant nickade in. Mellan 70:e och 72:a minuten förändrades allt. Först fick Per Karlsson ett tveksamt rött kort efter en satsning på Andreas Östling. Kort därefter nickade Daniel Sliper in 2-1 från nära håll. Målet visade sig bli matchavgörande.Till råga på allt fick FFF ännu en utvisning på övertid. David Svensson fick sitt andra gula kort och fick också han syna domare Fredrik Klittes röda kort. Det var Gulvitts femte röda kort på åtta matcher. FFF föll tungt och på grund av ett gult kort på Enock Kwakwa fick man tre spelare avstängda. Nu gäller det att ladda om inför hemmamötet mot Dalkurd på söndag.