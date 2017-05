Underbar vändning i Gävle

FFF stod för en magisk vändning och fixade en 4-2-seger i Gävle. Därmed är nollan i vinstkolumnen äntligen bortsuddad.

Det blev ett riktigt målkalas som inleddes med att Viktor Götesson tryckte in 1-0 efter en jättebjudning i 33:e minuten. Fem minuter senare nickade en omarkerad Johan Oremo in 1-1 och precis före paus fick Gefle en minst sagt tveksam för att inte säga direkt felaktig straff som Oremo förvaltade.20 minuter in i andra halvek byttes Erik Pärsson in i stället för Richard Donkor . Efter det vände FFF matchen. Först stod Mahmut Özen för ett riktigt klassmål i 72:a minuten. Han klev in från höger och sköt upp bollen i nättaket. Det var ytterbackens första mål i FFF-tröjan. Fem minuter senare dundrade ovane målskytten Christoffer Carlsson in 3-2 efter ett inkast från vänster. I 88:e minuten serverade Erik Pärsson sedan Enock Kwakwa som vackert sköt in 4-2 och FFF:s första seger för säsongen var ett faktum.FFF stod alltså för hela tre mål på 16 minuter och bärgade en livsviktig och otroligt efterlängtad trepoängare. Gulvitt bärgade sin första viktoria i seriesammanhang sen i juli månad förra året! Gissa om de tappra tillresta fansen njöt efteråt.