Urstarkt FFF kämpade ner serieledarna

FFF stod för en grym krigarinsats och kämpade ner serieledande Brommapojkarna trots att man var en man mindre i 25 minuter.

I första halvlek var det inte mycket skönspel. Vid ett tillfälle skapade BP en dubbelchans. Först räddade Enock Kwakwa nära mållinjen och sedan stod Hampus Nilsson i vägen. FFF hade några halvchanser men fick inte till det riktigt offensivt. Richard Donkor skadade sig strax före halvtid och tvingades byta i paus. In i hans ställe kom Tobias Englund, som gjorde comeback efter armbrottet.Fyra minuter in i andra halvlek fick FFF hörna. Johannes Vall slog in bollen och lagkapten David Svensson knoppade in den vid första stolpen. Fyra minuter senare dundrade Christoffer Carlsson in sitt andra mål på två matcher! Passningen stod Enock Kwakwa för. FFF var plötsligt uppe i 2-0-ledning. Den skulle komma att halveras av Luca Gerbino Polo som nickade in reduceringen i 58:e minuten.När Mahmut Özen drog på sig sitt andra gula kort i 65:e minuten såg det mörkt ut men FFF stod för stark moral och kämpade otroligt bra sista halvtimmen. FFF, som bars fram av fansen, redde ut stormen och tog tre fantastiskt viktiga poäng mot serieledarna. Noterbart är att Daniel Johansson gjorde ett finfint inhopp efter Özens utvisning. Detta var lagets andra raka seger.– Det fanns många hjältar där ute idag. Otroligt skönt, säger tränare Hasse Eklund – Trean satt där den skulle, säger David Svensson.