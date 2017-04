Vikingavallen/Täby IP 1, 2017-04-02 17:00

IK Frej - Gefle



Piotr Johansson är tillbaka från skada och startar antagligen till höger på mittfältet i Gefles premiär mot Frej.

5 snabba inför Gefle IF:s premiär mot IK Frej

Då var det dags att starta igång säsongen i den näst högsta serien inom herrfotboll i Sverige, Superettan. Det var 2004 som Gefle IF spelade i serien senast, och kanske har målvaktstränaren Mattias Hugosson (som var med då) kommit med nyttiga tips inför söndagsmatchen borta mot IK Frej på Vikingavallen i Täby. Här kommer 5 snabba funderingar ur Gefleperspektiv inför matchen.



5. Jag är övertygad om att många Geflespelare nu kommer att tända till när det är skarpt läge. Ser man till försäsongsmatcherna brukar resultaten i dessa sällan innebära så mycket. Det viktiga är att det finns positiva tendenser. Östersund som gått som tåget under försäsongen fick idag stryk mot Halmstad som inte slagit ett enda lag från 1. Gefle IF kommer utan skadade Kwame Bonsu och Samuel Gussman . Dessutom saknas sjuke Tshutshu Tshakasua. Utan att ta ifrån dessa tre något så innebär inte deras frånvaro något för startelvan, eftersom jag antar att Thomas Andersson skulle ha kommit till start med denna elva även om alla spelare varit disponibla:August Strömberg – Jens Portin , Jesper Björkman, Martin Rauschenberg , Jesper Florén – René Makondele, Jonas Lantto Christian Ljungberg , Piotr Johansson – Denis Hümmet, Johan Oremo 2. Eftersom 4-3-3-uppställningen innebar ett ganska svajigt försvarsspel i andra halvlek mot Sirius förra helgen (0-4) är jag rätt säker på att startuppställningen kommer att bli 4-4-2. Om det är målsnålt i andra halvlek och vi behöver ösa på framåt är jag säker på att vi övergår till den mer offensiva uppställningen.3. Den enda spelaren i startelvan som det kan vara frågetecken kring är Jesper Björkman som varit borta lite längre än Anton Lans . Det kan alltså bli så att Lans kamperar ihop med Rauschenberg.4. Många spelare har övertygat individuellt sett på försäsongen. Det som Gefle IF har haft problem med är att få ihop delarna till en enhet. Främst anfallsmässigt. För anfall fortfarande är bästa försvar. Känner ett lag att man utan problem kan skapa chanser framåt så måste motståndarna ta det lugnare i offensiven plus att det innebär en psykologisk boost för det egna försvarsspelet att veta att anfallsspelet kan göra mål på beställning.5. Jag är övertygad om att många Geflespelare nu kommer att tända till när det är skarpt läge. Ser man till försäsongsmatcherna brukar resultaten i dessa sällan innebära så mycket. Det viktiga är att det finns positiva tendenser. Östersund som gått som tåget under försäsongen fick idag stryk mot Halmstad som inte slagit ett enda lag från Allsvenskan . Likaså vann Helsingborg som inkasserat många förluster under februari och mars. Det viktiga är att Gefle IF "vågar gå för det", som Jonas Lantto sa i en intervju nyligen. Han menade att det gällde att få tillbaka känslan från i höstas, när det bara var 3 poäng som gällde i match efter match. Desperation men med hjärna, helt enkelt.

