Avgå direkt Thomas Andersson

Efter månader av förberedelser står Gefle IF idag utan ett grundspel, utan ett försvarsspel och med en mycket blek framtidsutsikt. Ansvaret ligger på vår huvudtränare, Thomas Andersson. Det går inte att komma runt det och därför måste vi agera nu och inte längre fram.



Jag tänker inte orda något om matchen i sig utan istället tänker jag fokusera på



Thomas Andersson har haft fyra månader på sig att bygga ett grundspel. Detta grundspel består uteslutande av att lyfta långbollar på

Det konstiga är att ALLA ANDRA LAG vi har mött i år har klarat av just den detaljen. Man sitter faktiskt på läktaren och skäms när man ser det vi presterar på planen.

Jag har sagt det gång på gång att Thomas Andersson inte har dom kvaliteter som tränare som krävs för att få ett lag att spela en offensiv fotboll och det sorgliga är att han inte verkar kunna få ett lag att försvara heller. Jag har sällan sett ett så passivt försvarsspel där vi ständigt hamnar fler meter från motståndarna i presspelet och blir överspelade gång på gång på gång.



Det verkar inte finnas varken spelteknik eller jävlar-annama i det här laget och det börjar och slutar med ett obefintligt ledarskap från tränaren.



Ta en titt på dessa två bilder, den ena visar Christian Järdler, tränare för Värnamo som hela tiden är upp och engagerad i matchen, precis hela tiden.





Och sen ser vi hur det ser ut på Gefles sida…





Hur ska vi kunna motivera oss själva när vi har en ledare som ska gå främst i ledet och vara den som manar på laget och dirigerar trupperna men som är så fruktansvärt blek att han inte ens kan lyfta sin häck från avbytarbänken och göra dom förändringar som krävdes i den här matchen, exempelvis att skrika åt spelarna att ligga närmare och jobba hårdare i defensiven när Värnamo rullade runt bollen som om dom mötte ett lag med 12 åringar.

DETTA MÅSTE KOMMA FRÅN LEDAREN. Men nä, Thomas sitter lugnt under sin korkek och luktar på konstgräset.



Det här kommer att bära raka vägen ner i bottenträsket såvida inte ledningen agerar och OMEDELBART avlöser Thomas Andersson från huvudansvaret som tränare för Gefle IF.

Det är helt fel person på den platsen, både spelmässigt, försvarsmässigt och ledarmässigt. Det finns ett uttryck inom den amerikanska idrotten som heter ”Leader of men”, vilket syftar på att man har den karisma som krävs för att leda ett idrottslag. Tyvärr har Thomas inte ens i närheten av det som krävs för att vara en ”leader of men”.



Det var en tränarträff innan dagens match med både Christian Järdler och Thomas Andersson och de rapporter jag fick därifrån är att det var rent pinsamt att höra Thomas prata jämfört med Järdler. Jag tycker det är sorgligt att det ska vara så.

Jag har själv bevittnat ett antal träningar och jag har ännu inte sett laget träna på att spela upp bollen från backlinjen till mittfältet, jag har inte sett dom träna på att lösa situationer med ett intränat rörelsemönster och passningsvägar uppfrån backlinjen, och när man vet det så förstår man att det ser ut som det gör. Vi tränar inte på att spela upp bollen vilket gör att vi tjongar upp bollen istället. Jag trodde i min enfald att vi hade kommit längre än så i Gefle IF men efter att ha sett Gefles matcher på försäsongen och nu idag står det helt klart att vi inte har någon spelplan alls förutom att slå längre bollar på Oremo och hoppas att vi kan skapa något på de andrabollar som faller ner i närheten. Jag tycker det är skamligt faktiskt.



Nu är det upp till den ledning vi har med Pär Lagerström och Thomas Badis Andersson att se till att rätta ett fel som aldrig borde uppstått. Alla vi som följer Gefle noga ser att det här inte fungerar, ska vi vänta tills sommaruppehållet som ifjol med att göra förändringen som måste göras eller ska vi ge oss så stor chans som möjligt att lyckas prestera något i år och behålla den publik som åkte hem i ren ilska i dag genom att ta tjuren vid hornen och göra det direkt.

Den stenåldersfotboll som vår ledare står för är inget som tilltalar mig eller resten av publiken som faktiskt sitter och smånjuter av den fotboll som våra motståndare presterar.

DET SKA INTE VARA PÅ DET VISET.



Det var många jag pratade med innan Thomas Andersson fick jobbet som tyckte att han inte hade det som krävdes, jag var också tveksam men en bra höst förra året gjorde ändå att det fanns ett hopp. Det hoppet är nu släckt för gott. Vi måste få in en bra tränare som kan utveckla vårt spel och vårt lag, det har vi inte idag.



2017-04-07 21:47:46

