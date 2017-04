Avrättningen på Gavlevallen

Fotboll en kväll som denna känns så otroligt fjuttigt. Så otroligt tomt.

En kväll då hela Sverige skakas av de tragiska händelser som drabbat

centrala Stockholm och som satt en djup känsla av rädsla i varje svensk medborgare.



Matchen spelades med svarta sorgeband och innan matchen hölls en tyst minut

för att hedra offren och de anhöriga som drabbats.

Välkommna till rapporten om kvällens match, Gefle IF - IFK Värnamo.



Värnamo kom till Gävle med en seger i premiärmatchen, en match som man vann med

starka 4 - 0 hemma mot Åtvidaberg. En match där Petrovic & Cederqvist dominerade och klev upp i delad skytteligaledning

med sina två mål vardera.

Gävle kommer hem till Gavlevallen med ett kryss i ryggen (2-2). Ett kryss mot IK Frej där frågor besvardes

men ännu fler frågor uppkom. Varför inte Hummet från start? Varför kom man inte upp i en högre nivå?



Man startar med följande startelva!

Strömberg

Florén - Björkman - Rauschenberg - Portin

Ljunbgerg - Lantto - Lohikangas

Tshakasua - Oremo - Hummet



Kul att både TT och Hummet spelar från start, två spelare som jag verkligen tror kommer

ta för sig den här säsongen, håller tummarna för dom!





En matchinledning som inte avslöjar särskilt mycket. Det är två lag som känner på varandra och

dom första 10 så är det knapp fördel för Värnamo. Man har nån halvchans och man blir (enligt Värnamo)

blåsta på en straff då bollen studsar i straffområdet och snuddas av Björkmans hand, domaren väljer att fria.



Hummet visar verkligen att han är en värvning som Gefle verkligen ska vara glada för.

Han är en spelmotor och han kommer verkligen att leda vägen för Gefle, han kommer att leverera, tro mig.

Han är stark, bra bollkontroll och visar på ett väldigt fint spelsinne, kan sånär peta in 1 - 0 för hemmalaget

men avslutet blir inte helt rent.



' 23 - MÅL IFK VÄRNAMO 0 - 1

Målskytt; Pär Cederqvist



Gefle har fortsatt problem med fasta situationer, den här gången på hörna och efter

mycket studs och ett oorganiserat Gefle som blir väldigt stillastående och via studs/styrning på Cederqvist

så rullar bollen retfullt sakta in i mål.



' 28 - MÅL IFK VÄRNAMO 0 - 2

Målskytt; Pär Cederqvist

Man får en till hörna och man uttnytjar även den. Det är den gamle Cederqvist som når högst i luftrummet

och kan med hjälp av ribban trycka dit 0 - 2. Otroligt tungt för hemmalaget. Cederqvist 2 mål sist och här

med 2 mål. 4 mål innan andra omgången ens är slut, han har helt klart fått en drömstart, liksom hela Värnamo.





' 33 - MÅL IFK VÄRNAMO 0 - 3

Målskytt: Petar Petrovic



Det är 10 minuter som ser ut precis som det gjorde förra säsongen, bollarna bara dunkas in i Gefles mål.

Gefle står helt lamslagna och IFK Värnamo får så stora ytor att jobba med, man får bara promenera in i banan.

Petrovic skjuter från distans och man får lova att kalla det en tavla från Strömberg som helt missbedömmer

den bollen som går via stolpe in, väldigt tveksamt ingripande från hemmamålvakten.



' 40 - MÅL IFK VÄRNAMO 0 - 4

Målskytt; Simon Nilsson



Det är så otroligt pinsamt att se, det gör så ont att se detta Gefle som inte ens är på planen rent mentalt.

Värnamo kör över och trycker ner Gefle i kostgräset. Man står i Gefles straffområde och bara leker.

Bollen passas ut från straffområdet och Nilsson kan dunka på från 20 meter och bollen går återigen

via stolpen in. P I N S A M T Gefle!



Domaren blåser i visslan och buropen ekar över publikfattiga Gavlevallen.

Värnamo sköljer över och pressar och pressar. Man kör fullständigt över hemmalaget.

Gefle har ingenting att komma med, man skapar ingenting och när man får tag i bollen

så ser man till att slå bort den så fort som man bara kan, så otroligt pinsamt att se av ett lag

som av många tros ska vara med och slåss om uppflyttning. Stackars betalande åskådare.

Hela backlinjen samt burväktare Strömberg gör en katastrofal första halvlek. Minst sagt!



Andra halvlek drar igång, inga byten gjorda.



Jesper Florén, man måste verkligen anstränga sig för att vara så dålig som han är.

Han har en tajming som är helt off, är väldigt svag i sitt presspel och å hans kant så

kan Värnamo bara köra full fart, alla kan med enkelhet ta sig förbi Florén.



' 56 - BYTE GEFLE IF

UT - Tshutshu Tshakasua

IN - Jacob Hjelte



Det finns inget passningspel i hemmalaget, man har helt gett upp hoppet och dom flesta i hemmalaget

funderar nog mest på hur mycket tacos dom ska äta ikväll eller vart dom ska dricka öl efter matchen.

Det finns ingen glädje och man försöker inte ens komma upp i banan, jag försöker se nåt men det finns

verkligen ingenting positivt att hämta från denna match.



Hummet, den enda som kan och den enda som vill. Kul att se!



' 70 - BYTE GEFLE IF

UT - Christian Ljungberg

IN - Kwame Bonsu



Gefle skapar något man kan kalla chans när Hummet trycker bollen i ribban och när bollen kommer ner

så är det Hjelte som står ren och ska egentligen bara trycka dit den men eftersom att det inte är Gefles kväll

ikväll så slår han knut på sig själv och Värnamo kan slå undan. Typiskt för Gefle, oskärpa och otur.



' 76 - BYTE IFK VÄRNAMO

UT - Fredrik Lundgren

IN - Johan Andersson



' 79 MÅL IFK VÄRNAMO 0 - 5

Målskytt; Ryan Finley



IFK Värnamo skapar mycket från så otroligt lite. Klapp klapp, lite flyt med passningarna och vipps så

sitter 5:an i baken.



' 80 GULT KORT - Johan Oremo



' 82 - BYTE IFK VÄRNAMO

UT - Victor Nilsson

IN - Archford Gutu



För att sumera den här matchen så var den halvintressant i ca 23 minuter.

Därefter så smälde Värnamo in 1:an, 2:an och 3:an inom loppet av 10 minuter och sen

var den matchen punkterad. Därefter så har Gefle aldrig varit riktigt nära utan det har

varit bortalaget som har styrt precis allt.



Hummet försöker verkligen och det märks att han kämpar i varje duell, varje närkamp.

Det är skönt att se vilja och tycker väldigt synd om honom, han förtjänar så mycket mer.

Det finns inget positivt att ta med sig från den här matchen.



Jo! Se där!



' 87 MÅL GEFLE IF 1 - 5

Målskytt; Johan Oremo

Fin löpning och fin pass från Hjelte och sen smack, inge snack!



' 88 BYTE GEFLE IF

UT - Albin Lohikangas

IN - Bjelkendal Haaranen



' 91 MÅL GEFLE IF 2 - 5

Målskytt; Johan Oremo

Man får till en till reducering, man snyggar till siffrorna bara. Man vinner andra halvlek, det är ju nåt. typ.





Sen händer det ingenting mer, det är som att dimman lägger sig och alla är helt plötsligt borta.

Läktarna är tomma, spelarna är borta och det enda som finns kvar är en vattenspridare som går igång.

En vattenspridare som sakta börjar skölja bort det blod som utgjutits denna avrättning.

För det var det. Den som säger något annat är inte från denna värld.



Tack för mig.

// Viktor, en fotbollspoet med storhetsvansinne