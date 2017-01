Christian Ljungberg, lägg det namnet på minnet!

Gefle gjorde säsongsdebut mot Dalkurd och förlorade med 3-1. En svag inledning av Gefle gjorde att laget hamnade i underläge i första halvlek. Gefle kom dock tillbaka och spelade bättre i andra halvlek och vi fick se ett par fina debuter i Gefletröjan.

Det finns tillfällen i livet man aldrig kommer att glömma, eller åtminstone tillfällen man tror alltid kommer att finnas med i minnesbanken. Det är dock en paradox eftersom det inte går att minnas något man glömt och förmodligen är det många tillfällen som fallit i glömska som man tänkt sig att alltid minnas.En iskall lördag när fötterna fryste till is under andra halvlek förlorade Gefle IF mot Dalkurd i säsongens första träningsmatch med 3-1. Jag är helt övertygad om att jag inte kommer att lägga den här matchen på minnet mer än någon annan träningsmatch som jag sett genom åren. Det var en typisk försäsongsmatch där vissa detaljer såg dåliga ut och andra delar av spelet såg bra ut. Men i matchminut 59 hände en sak som jag kanske kommer att ta med mig i min bank. Då gjorde nämligen Christian Ljungberg debut för Gefle IF.Jag hade hört en del bra saker om Ljungberg innan han kom till Gefle. Jag hade dessutom hört att han haft ögonen på sig av allsvenska klubbar och blev lite lätt överraskad av att han valde att komma till Gefle. Christian Ljungberg fyller 20 år om tre månader. Efter att jag sett fem minuter av honom på planen idag är jag helt övertygad om att denna spelare har alla verktyg i sin kropp för att bli en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare. Sättet han rörde sig på, klippet i steget, kraftfullheten och hur han snabbt tog beslut med bollen, med bra teknik och precisa passningar. Det skrek i mitt öga. Här har vi framtiden för Gefle IF.Vem är det där? Det var min bänkgranne som frågade mig.Det där är Christian Ljungberg svarade jag.Sen tittade vi på varandra och log.-------------------------------------Att bedöma matchen låter vi bli. Jag har sett oss förlora mot division 1 lag i träningsmatcher på försäsongen och Dalkurd är i mina ögon favorit i superettan i år. Det kan dock påpekas att vi stundtals såg väldigt taffliga ut i första halvlek, inte minst hade Lantto och Conte svårt att komma in i matchen på innermittfältet. Det var först när vi avlastade med bollar på Piotr och Makondele som vi fick lite ordnat spel under säsongens första 45 minuter. I andra halvlek höjde sig hela laget ett par nivåer och då såg det mycket trevligare ut.------------------------ Piotr Johansson på högerkanten var stundtals mycket pigg och har en härlig fart i sina aktioner. Honom kommer vi att få mycket nytta av i år, en riktig poängspelare kommer det att bli.-----------------------Vi släppte till många lägen i början till Dalkurd. Mycket beroende på att vi själva slarvade med bollen och passningarna, men också för att Dalkurd har några riktigt duktiga spelare som kan skapa lägen när dom får bollen under kontroll. Även det såg bättre ut i andra halvlek för oss men vi har en del att jobba med i försvarsspelet med positioner osv. Dock tror jag att det är något TA har bra koll på så det är inget jag tänker oroa mig för i nuläget.-----------------------Eftersom Oremo var sjuk startade vi med våra yngre förmågor på topp. Hjelte och Bergmark fick spela från start och det märktes tydligt i första halvlek att dessa båda, talangfulla till trots, inte är redo än för att axla startroller i superettan. Åtminstone inte ihop. Vi vet att det kommer ett nyförvärv framåt och Oremo känns given. Det kommer att behövas. Däremot gillar jag både Hjelte och Bergmark som inhoppare eftersom båda är vassa i straffområdet och Bergmark fick göra mål i sin första match för Gefle vilket säkert kändes skönt. Men varken han eller Hjelte klarade av att ta emot bollarna och hålla fast den i anfallsläge för oss vilket gjorde att anfallsspelet stundtals haltade. Ska vi vara med och slåss om en allsvensk plats krävs det en förstärkning framåt och den kommer att komma.-----------------------Och jo, jag är nog lite orolig för försvarsspelet ändå. Det såg lite för öppet ut ibland för att det ska kännas bra, men det är långt kvar till säsongen börjar och nu tänker jag istället minnas Ljungbergs debut och drömma om varmare väder. Det sistnämnda får Gefle uppleva från torsdag när man åker till Cypern på träningsläger. Och jag längtar redan till matchen mot BP om två veckor.