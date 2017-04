Deniz Hümmet har gjort 1-0 mot Syrianska. Hümmet-Oremo är Superettans mest målfarliga anfallsduo. Det kommer de att visa idag också.

Dalkurd väntar – dags att gå för det, Gefle!

Efter att ha tagit första segern för året och börjat få ordning på försvarsspelet är det dags för Gefle IF att möta den stora favoriten till seriesegern i Superettan, Dalkurd. Jonas Lantto har i några intervjuer sagt att han önskar att laget hittar tillbaka till det spel man hade under slutdelen av 2016, då "vi bara gick för det". Geflered håller med. Mindre rädsla och mer självförtroende krävs.

Lanttos citat om att Gefle måste "gå för det" är intressant, för det säger så mycket om vad ett lag vill sträva emot. Jag har själv en blygsam karriär bakom mig inom basket och fotboll i de lägre serierna, men jag minns den där känslan man fick ibland inom laget – när man inte tänkte utan bara gick på instinkt. Man tänkte då aldrig negativa tankar som "vi ska inte släppa in mål", utan bara körde på. Det andra laget existerade bara som en motståndare man skulle ta bollen av och besegra.



Jag kan tänka mig att Gefle IF hade en skön känsla inom gruppen under de sista 6 omgångarna av förra årets allsvenska. Laget hade nått botten, det fanns inget mer att förlora och man kunde sträva mot vinst utan att släppa in några negativa tankar. Ett bolltapp i 85:e minuten var inte världens ände, det handlade bara om att ta tillbaka bollen så fort som möjligt.



När Lantto säger att vi måste "gå för det" tror jag att det är precis till den punkten han vill återkomma, när laget existerade som ett kollektiv utan rädsla, som gick på instinkt och gick till seger till varje pris utan en tanke på förlust. Och jag tror att Lantto har rätt. Det är precis detta tänk som laget saknar i nuläget.



Individ för individ är Gefle IF idag det mest spännade laget i Piotr Johansson,



Och där kan nog Lanttos önskan om att "gå för det" bli en vinnande formula som svetsar samman gruppen, mindre tanke, mer aktion.



GIF reser enligt uppgift till Borlänge med samma trupp som samlades inför Syrianskamatchen (1-0) förra fredagen.



Antagligen kommer Dalkurd ha mest boll, men Gefle har tränat på snabba omställningar och räknar med att dessa ska såra hemmalaget.



Jag tippar att följande elva startar för Gefles del:



Strömberg



Lohikangas – Rauschenberg – Lans – Florén



Ljungberg – Lantto – Bonsu – Piotr Johansson



Oremo – Hümmet



