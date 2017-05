Dags för klubbdirektören att uttala sig om klubbens plan och mana till lugn, annars kommer Thomas Anderssons situation bli än mer ohållbar.

Dalkurds tränare till Gefle?

Gefle IF förlorar mot Brommapojkarna med 1-3 (0-1), fansen ropar ”Avgå Thomas!” riktat mot Gefle-tränaren Thomas Andersson, en gest som får klubbdirektören och sportchefen Pär Lagerström att bege sig upp på ståplats och prata med fansen. Efter matchen får Geflered in ett tips som säger att Gefle IF pratar med förre Dalkurdtränaren Poya Asbaghi.



Gefle IF förlorar sjätte matchen i rad. Jag tycker återigen att GIF känns minst lika bra som sin motståndare. BP är inget



Det Gefle IF förlorar på är återigen att försvarsspelet är alldeles för svagt. De flesta lag försöker stänga av det centrala försvaret, men här har GIF misslyckats hela säsongen. Mittbackarna ligger ofta alldeles för långt ifrån varandra, får dålig hjälp av det centrala mittfältet och det blir gång på gång en vidöppen gata för motståndarna att promenera in i mitten. 0-1-målet efter 2 minuter visade på våra brister så tydligt att min mormor hade kunnat se dem.



Jag tycker verkligen synd om detta lag som har så många starka karaktärer och duktiga spelare men som får ut så lite. Anfallsspelet är – precis som det har varit hela säsongen – stereotypt. Och nu när laget är spänt blir varje anfall en hundradel för långsamt, alltför lite går på intuition och attackerna blir förutsägbara.



Under andra halvleken kommer klubbdirektören och sportchefen Pär Lagerström upp på ståplats, illa berörd av fansens ”Avgå Thomas!”. Lagerström sa att han gillade att fansen sjöng, men att han ville att ramsan mot



Jag hoppas att Lagerström nu stöttar sin tränare, inte bara gentemot fansen i klacken, utan också gentemot alla Geflefans i landet. Det är dags att Lagerström bryter tystnaden, manar till lugn och ger alla Geflefans hopp om bättring. Om klubbdirektören inte förstått folks frustration när det gäller Gefle IF:s herrars spel tidigare, så är det hög tid att han sätter sig in i denna frustration direkt.



Jag rekommenderar Lagerström att prata med media nu och säga att han är besviken på Gefle IF:s spel, att han förstår allas besvikelse men att han och styrelsen jobbar enligt en plan och att vi kan vara lugna, allt kommer att lösa sig.



Med flera sådana uttalanden skulle Lagerström ta en del av ansvaret från tränare Thomas Anderssons axlar. Om inte Lagerström uttalar sig i nuläget kommer det göra Thomas Anderssons situation ohållbar (om den inte redan är det). En styrelse och en klubbdirektör i en förening i fritt fall måste visa styrka och mana till lugn och framtidstro. Den kan inte bara lyssna, den måste säga något. Och helst något med innehåll. Artigt konsultsnack har vi fått nog av.



Jag uppskattar alltså Lagerströms besök på läktaren, men kommunikationen kan inte stanna där.



Dessutom: Det kan inte ha varit alltför svårt att räkna ut att nidramsor skulle komma när en förening som planerar att gå tillbaka direkt till



Precis som jag sätter mig för att skriva denna krönika får jag ett samtal från en källa som säger att han hört att Gefle IF förhandlar med förre Dalkurdtränaren Poya Asbaghi. Detta är som sagt bara ett rykte och jag har bara en källa på detta, så ni får ta det för vad det är. Ryktet gjorde i alla fall att min Geflekväll inte blev helt platt och tom.





