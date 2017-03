En månad kvar till start

En månad till seriestart och nu återstår endast tre träningsmatcher innan vi har nått startlinjen. Vi gör en bedömning på var vi står just nu och vad vi kan förvänta oss när serien börjar.

Svenska cupen är klar för denna gång och efter tre raka förluster har vi en hel del att jobba på. För en månad sedan gjorde jag en bedömning att vi skulle vara ett topplag i superettan med det lag vi hade på papperet. De tre förlusterna och avsaknad av ett vägvinnande spel gör att jag får revidera min uppfattning om detta års Gefle IF. Jag återkommer till var vi står som lag längre ner i texten men först börjar jag med att gå igenom spelartruppen min känsla för spelarna i nuläget.---------------------------------------------------August Strömberg. Har sett för lite av honom för att göra en rättvis bedömning. Dock viktigt att han snabbt kommer upp i en hög nivå om vi ska slåss i toppen.Jesper Florén. Habil högerback, passar nog bra på superettannivå men är han tillräckligt bra för att hjälpa oss upp en nivå? Jens Portin . Habil vänsterback, stabil i försvarsspelet men räderna framåt blir färre och färre. Bör utnyttjas som mentor till Lohikangas.Albin Lohikangas. Har sin svaghet i defensiven men är överlägset bäst framåt av våra ytterbackar. Kan bli riktigt bra med tiden och bör få rejäl utbildning i försvarsspel i år för att ta nästa steg så fort som möjligt.Jesper Björkman. Ser stabil ut, har inte bästa uppspelsfoten men är rejäl i sitt spel. Pratar mycket på planen vilket är bra som mittback. Martin Rauschenberg . Ungefär som Björkman, slår en del chanspassningar som misslyckas men är en rejäl spelare som kan trycka till motståndarna. Anton Lans . Bästa uppspelsfoten av mittbackarna, lite ovårdad i sitt spel vilket ger en hel del varningar.Samuel Gussman. Om ett par år kan Gussman vara ordinarie mittback för Gefle IF. Har det mesta man behöver för att lyckas. Men att utvecklas som mittback tar ofta något år extra jämfört med andra positioner. Tror hårt på Gussman för framtiden men kanske ska lånas ut i år?Rene Makondele. Har sett gammal ut på planen hittills. Förhoppningsvis blir han bättre ju längre säsongen går men måste höja sig rejält för att ta en plats i startelvan. Jonas Lantto . Tycker han ser bättre ut denna försäsong jämfört med förra året. Vi vet vad vi får av Lantto och det duger bra i superettan.Conte Bonsu. Har sett väldigt upp och ner ut på försäsongen. Slarvig med bollen vilket vi inte är vana med. Måste höja sig några snäpp till seriestart.Christian Ljungberg. Det tog fem minuter innan man såg vilken kapacitet Ljungberg har. Har ett driv med bollen jag inte sett av en innermittfältare i Gefle IF någonsin. Kan bli väldigt bra Ljungberg och är en absolut nyckelspelare för Gefle om vi ska ta oss någonstans i år. Piotr Johansson . Snabb och irrationell. Tror han blir en poängspelare för oss i år, men vi måste utnyttja honom bättre än vi gjort hittills. Johan Oremo . Ser ut ungefär som ifjol. Har hårdheten men inte snabbheten längre. Kommer att hugga i straffområdet om vi sätter honom i läge vilket vi inte har kunnat göra så här långt. Jacob Hjelte . Har styrkan men jag ställer mig frågande till hans speluppfattning. Svår att kombinera med och är väldigt tveksam när han får lägen. Känns som att Hjelte skulle må bra av en utlåning och få rejält med speltid. Vi har dock inte tillräckligt med anfallare för att låna ut honom.Adam Bergmark. Jag tror det bor en målskytt i Bergmarks unga kropp. Men han är två år ifrån att vara en spelare på denna nivå. Springer väldigt mycket men har inte styrka att hålla ifrån försvarare och bör stå på tillväxt under året.TshuTshu. Har växt på sig tycker jag. Borde få testa mer i forwardsposition i år men det känns som att TT måste ta ett par steg för att räcka till på denna nivå.Det är dessa spelare som ligger närmast att spela i nuläget, vi har även gjort klart med en ny anfallare, Deniz Hümmet, som blir intressant att följa. Han är stor och stark med bra teknik. Vi behöver att Deniz blir en succé redan i år om vi ska hänga på i toppen skulle jag tro.----------------------------------Jag tycker att truppen ser bra ut för superettan. Att den är tunnare än tidigare år i Allsvenskan är givet eftersom vi är en nivå lägre nu men det gäller alla andras trupper också, med undantag för Dalkurd som jag anser är storfavoriter att vinna superettan. För vår del kommer Deniz Hümmet att bli oerhört viktig. I mina ögon räcker inte Hjelte till och Bergmark är inte redo än vilket gör att vi har två utfyllnadsspelare på bänken utav forwards. Ett alternativ kan vara att spela Conte som släpande anfallare som han gjorde i Allsvenskan ett antal gånger även om det inte är optimalt.---------------------------------Gefle känns inte färdigt än, men frågan är om vi kommer att bli det? Jag tycker att vi inte räcker till spelmässigt i vårt grundspel. Vi har väldigt få, om ens några, lösningar på hur vi spelar oss hur en press utan väljer istället att lägga längre bollar för att inte riskera något. Men hur utvecklande är det? Om andra lag kan spela sig ur en press varför skulle inte vi kunna göra det? Det handlar om att träna på att överbefolka och att ha spelvägar runt en press men än har jag inte sett Gefle göra det. Oftast blir det panik om motståndarna kommer upp i plan och hur ofta ser vi inte att det slutar med att vi rullar hem bollen till målvakten som skyfflar iväg den? Jämför det med hur andra lag spelar sig ur press när vi möter dom. Jag tycket skillnaden är slående när man sitter och tittar på matcherna nu på försäsongen.---------------------------------Christian Ljungberg, vilken fantastisk värvning.---------------------------------Nu vet jag inte hur mycket Hasse Berggren lagt till grund för värvningarna som kom in efter att han slutade som sportchef, men det vi vet är att Rene Makondele kom till Gefle när Hasse var sportchef och efter att Hasse slutade har Piotr Johansson, Christian Ljungberg och Deniz Hümmet inkommit. Var det det som var skillnaden i hur man ville bygga laget? Jag ser mycket hellre unga lovande spelare än gamla spelare från Häcken i vår trupp.----------------------------------Resultaten på försäsongen har gått upp och ner för dom flesta superettanlagen. Dalkurd är monumentala favoriter i mina ögon men övriga lag har problem. Helsingborg ser inte ut som en given toppkandidat. Falkenberg har det tufft. BP som vi besegrade i träningsmatchen har gjort bra resultat efter det... Det känns som en oerhört öppen serie och vi får nog räkna med att det blir en hel del resultat som kan gå hur som helst från vecka till vecka.----------------------------------Var står vi? I mina ögon är vi ett mittenlag i superettan. Vi har ett för dåligt grundspel för att hänga med i toppen. Naturligtvis kan vi hoppas och tro på att vi kommer att nå en högre nivå med tiden och det är mycket möjligt att det blir så, men då måste det till en rejäl förändring i hur vi spelar fotboll. Det kommer inte att räcka till en placering i toppen om hela spelidén är att lyfta upp bollar på topparna och sen lägga ut dom på kanten för ett inlägg av Florén eller den som spelar vänsterback. Det kan jag slå fast redan nu. Det spelsättet är förlegat och passade bättre på 80 och 90-talet, eller när vi hade Strömvallens katastrofala underlag som vår centrecourt.Försvarsmässigt släpper vi fortfarande in mål på fasta situationer. Det var en av våra svagheter ifjol och det upprepas återigen i år. Vi måste få ordning på det direkt för det ska inte vara så enkelt att göra mål på oss i dom lägena.----------------------------------Spelsättet med 4-4-2 kommer att fungera om vi har bra anfallare, men annars måste vi byta till 4-3-3 så vi kan utnyttja våra bästa spelare. Läste att Tomas Andersson var inne på att 4-3-3 kan vara ett alternativ i år och det känns positivt tycker jag. Vi har nog inte råd att ha någon av våra tre innermittfältare på bänken, om Conte kan höja sig till den nivån han ska vara på. Vi måste spela med våra bästa spelare på planen och då får vi rätta oss efter det tycker jag.---------------------------------Det kommer en uppdatering på läget direkt innan seriestart med lite tips inför året. Än finns det tid för oss att göra de förbättringar som krävs och vi har inte gett upp hoppet om en återkomst till Allsvenskan men i nuläget tror jag på en mittenplats för Gefle IF.