En supporters vånda

Glädje, sorg, förväntan, oro. Känslor är som en lägereld vi alla samlas runt och identifieras vid.

Hur ska man agera?



Precis som för ett fotbollslag är det så enkelt i medgång. Allt flyter och själv glider man med på dom positiva känslorna som oftast infinner sig när laget vinner och spelar bra.

Men hur agerar man när det inte går bra? Vad är rätt och vad är fel?



Som supporter är man en del av föreningen och laget och vi ska stötta laget i med och motvind. Men vad gör man när man tycker att laget går helt fel väg? Blundar man och stöttar laget eller ställer man sig upp och säger det man tycker? Vad vinner man på i längden?



Fotboll är en otroligt komplex idrott. Det gröna fältets schack som det kallats i årtionden. Man kan spela bra fotboll på många olika sätt och åsikterna om vad som är bra fotboll är lika många som sätten man kan spela den på. Och när synpunkterna kan vara så många betyder det också att risken är att det kan bli spretigt om man inte har en tydlig linje.

Men vad gör man om man tror att det föreningen gör inte är rätt väg att gå?



Fotboll innehåller så många delar att det nästan är omöjligt att behärska alla aspekter av det och utföra det väldigt bra. Det innebär att man ofta kan nå framgång genom att försöka nå så högt som möjligt i kvalitet på någon enstaka del av spelet istället för att leta framgång i så många delar av spelet som möjligt. Att man istället för att fokusera mer på att lyfta det man gör lite sämre jobbar ännu hårdare med att förstärka det man gör bra och ser till att man hamnar i sådana situationer oftare under matcherna.



När Arsene Wenger tog över Arsenal för ca 20 år sedan förvandlade han laget från ett tråkigt lag till ett lag som ansågs vara det mest underhållande laget i England. Har man följt Arsenal, som jag gjort, under många år var det ganska enkelt att se vad han gjorde. Det var inte så att han förändrade Arsenals grundspel när han kom, istället tog han det Arsenal var kända för och förfinade det med sin egen touch. Arsenal var ett lag som spelade ett strikt försvarsspel och uttryck som ”boring, boring Arsenal” ekade runt fotbollsarenor i England på 80 och 90-talet. Efter Wengers första år 97-98 ersattes det uttrycket med ”scoring, scoring Arsenal”. Det Wenger gjorde var att han såg till att laget fortfarande spelade ett strikt och lågt försvarsspel, men när Arsenal bröt motståndarnas anfall så ställde laget om i dom snabbaste och bästa omställningar England hade sett på en fotbollsplan. Första passningen skulle alltid gå framåt när man brutit bollen och samtliga spelare skulle direkt sätta full fart framåt i 10 meter så man lyfte laget och satte press på motståndaren. Det var en enkel sak att implementera och dom omställningarna kom att känneteckna hur Arsenal spelade under Wengers första år i klubben. Ett antal år senare i mitten av 2000-talet slutade Arsenal att spela den fotbollen och gick istället över till att börja spela mer possession-spel där man rullade runt bollen till varandra oavbrutet, ungefär som Barcelona. Borta var dom snabba omställningarna och istället prioriterades bollkontroll.







Det leder oss till där vi är idag. Vad är vi bra på? Vad försöker vi göra? Vilka situationer försöker vi skapa som ska leda oss till framgång? Vilken är vår identitet?



Vi är vassa när vi väl kommer in i motståndarnas straffområde. Oremo är en målskytt av hög klass och Hümmet vet också hur man gör mål. Men hur kommer vi in i straffområdet? Våra inläggsförsök håller inte hög klass och det är ett problem om det är inlägg som är vår spelidé. Florén får in ett par bra inlägg per match, men han har också åtta dåliga inlägg av tio vilket gör att det inte blir tillräckligt spetsigt att spela på det viset. Portin har bättre inlägg som regel, men Portin kommer istället inte upp i inläggslägen tillräckligt ofta för att det ska bli ett bra vapen.

Framifrån attackerar vi väldigt sällan.



Försvarsspelet kan man skriva en uppsats om. Men man kan börja med att försöka få bort passitiviteten. Oavsett hur man väljer att formera sig och spela rent taktiskt måste man spela med en kontrollerad aggressivitet. Klarar man av att få fram en känsla inom gruppen att varje person tar sitt eget ansvar och inte lämnar över ansvaret till personen bredvid sig kommer det att se mycket bättre ut direkt. Lättare sagt än gjort när självförtroendet är som bortblåst, men det är det vi har ledare i laget till, att lyfta och inspirera individen och gruppen.



Så vart är vi på väg?

Hur ska vi som följer laget agera?

Vi ska stötta laget i vått och torrt!



Men stöttar man ett lag som driver omkring herrelöst utan något som liknar en uttänkt riktning genom att vara tyst och acceptera det?

Stöttar man ett lag som haft ett halvår på sig att sätta en tydlig spelidé utan att lyckas genom att säga att det löser sig nog till slut bara vi fortsätter att gå på matcherna och låtsas om att det ser bra ut?

Eller stöttar man ett lag och förening som så tydligt kört fast och inte har en tydlig riktning genom att säga ifrån och vara tydlig med att det här inte är hållbart?



Jag säger att det är upp till var och en att välja sin egen väg i sitt supporterskap.



Min väg är att jag säger det jag ser och är ärlig om det. Det är det supporterskap jag tror att vi vinner i längden på.

Andra får välja sina egna vägar och i slutändan vill vi alla samma sak.

Att Gefle vinner och mår bra som förening.



Glädje, sorg, förväntan, oro. Känslor är som en lägereld vi alla samlas runt och identifieras vid. Hur ska man agera?Gefle förlorar mot GAIS med 1-0 (0-0) och ligger nu cementerat på sistaplatsen i Superettan. Men vi försöker vara konstruktiva i podden och funderar med hjälp av gamle vänsterbacken Andreas Dahlén över vad som kan ha gått fel och vad som går fel. Därefter intervjuar vi gurun inom mental träning i Sverige, Lars-Eric Uneståhl. Uneståhl var Håkan Ericssons mentor under U21-EM som vanns av Sverige 2015.Geflepodden nummer 8 är ute. Vi spelade in den direkt efter matchen på Gavlevallen och vi satt i pressrummet på samma arena. På vägen till pressrummet stötte vi på en gammal Geflespelare som sa att han inte kunde säga något, för då skulle han börja gråta. Matchen mot Öster blev ännu ett bottennapp för Gefle IF modell 2017. Vi i podden är eniga om att något måste hända för att skapa en rejäl förändring, men är oeniga om vad. Gäst: Victor NaessKrismöte idag på Gavlevallen. Det behövdes och nu får vi se om vi kan väcka det som måste väckas till liv.Äntligen hände det något! Gefle IF kallade till krismöte på Gavlevallen på tisdagskvällen. Klubbdirektör Pär Lagerström och ordförande Thomas "Badis" Andersson öppnade upp för dialog med fansen. I ett smockfullt pressrum ställde fansen frågor och fick svar. Här kommer mötet i sin helhet, efteråt följer en intervju med Martin Rauschenberg dagen efter Norrbyförlusten.Norrby - Gefle 3-2. Det räcker att skriva det.Geflepodden får tag på Jakob Orlov under hans lediga dag i Norge. Jakob Orlov hyllar Pelle Olsson som utvecklade Brannproffset mycket som fotbollsspelare. Vi hittar dessutom paralleller mellan Branns kräftgång under Rikard Norling och Gefle IF:s negativa kurva just nu. Simon Ridell filosoferar vad GIF behöver i dagsläget och undrar om inte en mental coach skulle kunna vara en lösning. Programledare: Hasse Carstensen. På studiebesök hos Lazio i Rom och därför inte med denna gång: Josef CarstensenEn iskall kväll förde Gefle IF rätt ner i en kokande häxkittel. Efter hemmaförlusten mot Falkenberg är det dags för Gefle att kasta bort det här luftslottet man byggt och börja med att bygga en ny grund.I femte avsnittet av Geflepodden ”Vi är tråkiga Gefle” pratar vi med sportjournalisterna Elin Bergvik (följer Dalkurd) och Jonna Igeland (följer Gefle IF). Vi analyserar Gefles insats mot Dalkurd, blickar fram mot Falkenberg, utser veckans spelare mm. Därefter gör vi en telefonintervju med Jocke Carlson, fd spelare och tränare i Gefle IF. Numera jobbar Jocke som lärare samt spelarutvecklare och tränarutbildare på Gästriklands fotbollförbund.En kompis skulle skriva en uppsats men hade total idétorka. Så han skrev en uppsats med titeln "Fastkörd". Jag skrattade när han berättade det för mig. Det var så jäkla smart gjort. Och det var ett sådant bra ord. FASTKÖRD. Jag brukar tänka på det ordet då och då, när allt låser sig och jag känner att jag står och stampar. Och jag anar att Gefle IF:s herrars A-lag befinner sig precis där efter 0-3 (0-2) mot Dalkurd. Det är fastkört.