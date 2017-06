August Strömberg var matchens gigant.

Geflebragden på Vångavallen

Gefle IF åker alltså ner till Trelleborg för att möta ett lag som har 12 raka hemmamatcher utan förlust. Detta Gefle IF som har åkt på 8 raka förluster och ställer upp utan 3 ordinarie spelare, och dessutom saknar sin notoriske forwardsinhoppare, vinner med 1-0 (1-0). Det, gott folk, är inget annat än en bragd. Och bragder är viktiga, det är sådana som skapar vinnarlag.



Jag hade glömt bort hur det kändes. Jag hade glömt bort att det förändrar ens värld. Men nu så. Efter bragden på Vångavallen går det snart att ta sig en titt på tabellen. Men inte riktigt än, först efter att Åtvidaberg har klarats av kommer spelschemat och poängräknandet återupptas från min sida.



Jag struntar i att det var en skitig andra halvlek som andades blåmärken och tjongbollar. Jag struntar i att gräset sög musten ur oss då och att vi egentligen har alldeles för dålig kondition för att spela Poyas krävande presspel. Jag struntar i att vi sällan fick mer än två passningar rätt just då. För kampen levde. Det var ett kämpande Gefle IF som peppade varandra, som höll ihop i eget straffområde och som vågade spela cyniskt när det behövdes.



Men om den andra halvleken innehöll hjärta, lungor, blod och svett, så var den första Gefles bästa för säsongen. Trots att



Defensivt var Lantto-Makondele klockrena matchen igenom, och i första halvleken bidrog inte minst Makondele med en hel del i offensiven. Makondele är inte



Visst, Trelleborg hade två frilägen innan Gefle IF gjorde segermålet i den 12:e matchminuten. Men August Strömberg ingår i laget, och efter att ha haft oflyt i elva av tolv omgångar tidigare så vände turen. August var makalös idag, och tog allt. Jag kan inte minnas att ens den gode Mattias Hugosson (nu målvaktstränare) har spelat en sådan avgörande roll för himmelsblå.



Målet var en delikatess. hittar



Efter målet har Gefle IF flera chanser att utöka ledningen. Bland annat gör man 2-0 som ser korrekt ut. Om man fryser bilden exakt i det ögonblick bollen slås är det svårt att upptäcka någon offside på



Spelet såg väldigt kontrollerat ut stora delar av första halvleken. När vi åker på omställningar är det så gott som alltid när vi förlorar bollen på fel ställe på planen. Och med en nykomponerad trebackslinje synkar inte alltid kommunikationen och offsidefällorna, vilket gör det lite lättare för hemmalaget.



Det som imponerar mest på mig den här kvällen är:



* August Strömberg



* Vårt sätt att försvara oss centralt



* Vårt sätt att försvara oss mot inlägg, det som varit Gefles ”sjukdom” under mer än två års tid verkar äntligen ha fått rätt medicin. Vi förlorar sällan höjddueller i eget straffområde, eller gör räknefel. När Trelleborg skapar chanser gör man det på sina snabba omställningar, mot ett samlat försvar blir det bara ströchanser.



* Att det går att se vilken potential som finns hos många spelare. Anton Lans passningsfot är inte att leka med,



* Jens Portin som mittback. Det kan faktiskt bli svårt för Jesper Björkman att återta sin startplats mot Åtvidaberg. Jens frisparkar från högerkanten in i straffområdet gav dubbla målchanser varje gång. Vilket vapen! Och då ska vi komma ihåg att killen dessutom kastar långa inkast (något som i och för sig även Björkman gör).



Johan Oremo såg lite vilsen ut i offensiven i denna match. Kanske är han halvskadad, kanske har han inte hittat rätt i Poyas anfallsuppställning. Även Rauschenberg blandade och gav. Han satt som ett klister på sin motståndare och gjorde några avgörande brytningar, å andra sidan slog han bort några bollar på ett oförklarligt sätt. Ändå känns det som om det är Martin som styr försvarslinjerna.



Ett tydligt spelsystem som truppen tror på är egentligen allt. Det såg man inte minst när Tshutshu Tshakasua och



Äntligen fick den här säsongen mening.



Äntligen ser jag fram emot nästa match.



Äntligen kan marschen uppåt börja.



Det finns inget som är så underbart som att vinna fotbollsmatcher.





Trelleborgs FF – Gefle IF 0-1 (0-1)

0-1 Deniz Hümmet (12).



Gefle IF:

August Strömberg



Anton Lans, Martin Rauschenberg, Jens Portin



Piotr Johansson, Jonas Lantto (k), René Makondele (Adrian Bjelkendal Haaranen, 84), Jesper Florén



Adam Bergmark Wiberg (Tshutshu Tshakasua, 70), Johan Oremo, Deniz Hümmet.



På bänken: Tshutshu Tshakasua, Melvin Mårtensson Almevid, Adrian Bjelkendal Haaranen, Kevin Persson, Viktor Frodig (mv)

Gefle IF åker alltså ner till Trelleborg för att möta ett lag som har 12 raka hemmamatcher utan förlust. Detta Gefle IF som har åkt på 8 raka förluster och ställer upp utan 3 ordinarie spelare, och dessutom saknar sin notoriske forwardsinhoppare, vinner med 1-0 (1-0). Det, gott folk, är inget annat än en bragd. Och bragder är viktiga, det är sådana som skapar vinnarlag.I veckans avsnitt av Geflepodden ”Vi är tråkiga Gefle” pratar vi med Malin Rogström som hastigt har klivit upp som ordförande sedan Thomas Badis Andersson tackat för sig. Vi snackar med John Klevebring från Bromma support och undrar hur BP har kunnat vända den dystra trenden. Josef och Hasse analyserar Degerforsmatchen. Och slutligen hör vi med sportjournalisten Kristian Bågefeldt vad Poya Asbaghi har för styrkor.– GIF spelade mycket aggressivare och jobbade mycket mer med direkt återerövring. Nu vann de mycket bollar och när de inte vann bollen hade de chansen att komma hem och samla sig. Det var en stor skillnad tycker jag! Jocke Carlson, lärare, samt spelarutvecklare och tränarutbildare på Gästriklands fotbollförbund, är mycket imponerad av det Gefle IF han fick se under Poya Asbaghis första match som tränare.Gefles första match efter den nystart som föreningen gjorde i måndags slutade med förlust med 0-1 mot Örgryte. Gefle var väl så bra som Örgryte i matchen men lyckades inte göra mål på de chanser man skapade och därmed var sjunde raka förlusten ett faktum. Dock finns det en del positiva saker att ta med sig och för första gången i år känns det som att vi är på rätt väg.– Jag ser en potential i Gefle. Hade jag inte känt det så hade jag inte suttit här. Jag ser att det här är ett lag som har en stabil grund, det finns många bra fotbollsspelare och det finns en vilja i truppen och klubben att gå framåt. Då kände jag … det kan ju bli hur kul som helst! Om man ligger sist eller ligger etta … det spelar mindre roll.Gefle IF har en ny huvudtränare. Han heter Poya Asbaghi och har skrivit kontrakt i 2.5 år med Gefle IF.Som Gefle SvenskaFans var först i landet att avslöja kommer Gefle IF att sparka Thomas Andersson från tränarsysslan och ersätta honom med Poya Asbaghi. Just nu har Gefle IF presskonferens, vi uppdaterar kontinuerligt.Gefle IF förlorar mot Brommapojkarna med 1-3 (0-1), fansen ropar ”Avgå Thomas!” riktat mot Gefle-tränaren Thomas Andersson, en gest som får klubbdirektören och sportchefen Pär Lagerström att bege sig upp på ståplats och prata med fansen. Efter matchen får Geflered in ett tips som säger att Gefle IF pratar med förre Dalkurdtränaren Poya Asbaghi.Glädje, sorg, förväntan, oro. Känslor är som en lägereld vi alla samlas runt och identifieras vid. Hur ska man agera?Gefle förlorar mot GAIS med 1-0 (0-0) och ligger nu cementerat på sistaplatsen i Superettan. Men vi försöker vara konstruktiva i podden och funderar med hjälp av gamle vänsterbacken Andreas Dahlén över vad som kan ha gått fel och vad som går fel. Därefter intervjuar vi gurun inom mental träning i Sverige, Lars-Eric Uneståhl. Uneståhl var Håkan Ericssons mentor under U21-EM som vanns av Sverige 2015.