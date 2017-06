Ingen utdelning men ändå framtidstro

Gefles första match efter den nystart som föreningen gjorde i måndags slutade med förlust med 0-1 mot Örgryte. Gefle var väl så bra som Örgryte i matchen men lyckades inte göra mål på de chanser man skapade och därmed var sjunde raka förlusten ett faktum. Dock finns det en del positiva saker att ta med sig och för första gången i år känns det som att vi är på rätt väg.

Observationer från läktarplats.



Vi sprang fler maxlöpningar under första halvlekens 45 minuter än vi gjort sammanlagt under hela säsongen.

Vi måste dock behärska oss och kontrollera vår press lite mer i framtiden så vi orkar 90 minuter, men idag var det mycket vilja som var svårtyglad. Dock ser man hellre att vi vill så mycket som vi gjorde idag än att vi står och glor på motståndarna förstås.



Men en fråga jag måste ställa mig är:

Hur bra tränade är vi?

Har hört fler spelare som tycker att vi har tränat i alldeles för lågt tempo under hela vintern och säsongen och nu har det blivit som natt och dag på träningarna. Frågan är om det kom försent eller om vi kan vända på det här längre fram?



Hur ska vi använda Deniz Hümmet?

Deniz är vår klart bollskickligaste spelare. Han kan ta emot bollen och göra sig fri med den för att sedan leverera en perfekt passning. Han måste vandra in mer centralt i planen så han blir ännu mer inblandad i det vi försöker göra. Jag tror inte han slog bort en passning idag och det måste utnyttjas mycket mer. Vi får se hur Poya löser den frågan längre fram.



Roligt att se Adam Bergmark få göra debut.

Han har löpsteget som passar på hög nivå. Är dock lite grön än i sitt agerande men det är bara naturligt. Om två år är han vår bästa målskytt, kanske tidigare. Dessutom roligt att Poya lät honom starta, jag tror nog den tidigare tränaren startat Hjelte i samma situation.



Vårt innermittfält är ett problem.

Dels är vi en man kort i truppen nu när Conte inte är tillgänglig, dels har inte Lantto och Ljungberg klickat som man vill. Nu är dessutom Lantto avstängd i nästa match och Haaranen är inte redo som ersättare i superettan. Jag tror jag skulle vilja se



Trebackslinjen var stabil!

Jag tyckte



Lohikangas sliten?

Lohikangas gjorde sin sämsta match idag tycker jag, hoppas han snabbt kan studsa tillbaka för vi behöver honom i form på vänsterkanten. Han såg väldigt trött ut tidigt i matchen så det kanske var något skit i kroppen? Jag minns en omställning han gjorde i första halvlek när han och Hümmet kontrade. Lohi sprang i full fart i 60 meter och efter det tog det lång tid för honom att återhämta sig.



Ljungbergs självförtroende?

Vi fick se några attacker av



Motflyt och oförmåga.

Jag tycker vi hade en del otur idag. Chanserna var inte många i matchen men nog skulle vi haft med oss minst en poäng sett till hela matchen? Att det blir lite öppet på slutet i vårt försvar är inget att säga något om, men nog är det väl typiskt att när Örgryte fick sitt skottläge så small det i nättaket och när vi får chansen så missar vi rejält. Oremo jobbade enormt hårt i första halvlek men hade inte fötterna med sig i mottagningarna. Men vilket läge han hade i andra halvlek med nicken som går 3 dm utanför. Den sätter Oremo 8 av 10, utan överdrift. Men det är motflyt i allt just nu.



Framtidstro eller förnekelse?

Första gången i år jag går hem efter en förlust och känslan bland alla jag pratar med är ganska positiv. Men hedersamma förluster kommer vi inte långt på, det måste ändras och jag tror att det gör det. Tittar man på lagen vi möter i superettan är jag inte speciellt imponerad. Vi har förlorat mot



Snart sommaruppehåll

Nu har vi två bortamatcher på schemat och jag hoppas att vi inte får några skador så att vi kan jobba med kontinuitet och att förbättra oss. Ett lägre försvarsspel än det vi såg idag utgår jag från att vi spelar på bortaplan men att vi i det försvarsspelet ändå behåller aggressiviteten.

En hemmamatch kvar innan sommaruppehållet och då är jag på semester… Är alltså 8 veckor tills jag får se Gefle på Vallen igen… Får passa på att besöka några träningar istället under uppehållet så man inte faller ihop av abstinensen…

Snälla ge oss ett par vinster nu så vi kan njuta av sommarsolen, om den nu behagar komma, i väntan på den andra halvan av serien.



2017-06-04 21:54:20

