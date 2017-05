"Det är viktigt för mig att hamna i en miljö för att kunna utvecklas som tränare."

Just nu: Gefle har presskonferens

Som Gefle SvenskaFans var först i landet att avslöja kommer Gefle IF att sparka Thomas Andersson från tränarsysslan och ersätta honom med Poya Asbaghi. Just nu har Gefle IF presskonferens, vi uppdaterar kontinuerligt.





13.04 Poya presenteras. GIF understryker att man har respekt för



13.06



13.07 Pär L uttalar sig för första gången att det är styrelsens beslut att sparka Thomas och ta in Poya.



13.09 Poya känner att det är en ära att få träna en sådan fin förening. Han vill spela fin fotboll. "



13.10 Stisse undrar när beslutet fattades. Styrelsen säger att beslutet togs igår kväll. "Vi har landat i att det är det här vi behöver på lång sikt. Men Thomas Andersson har gjort ett fantastiskt bra jobb."



13.14 Första träningen blir på onsdag, säger Poya. Han meddelar att kontraktet skrivs på 2,5 år.



13.15 "Det finns en trupp som inte ska ligga där den ligger nu. Jag har alltid sett



Gefle IF förlorar mot Brommapojkarna med 1-3 (0-1), fansen ropar "Avgå Thomas!" riktat mot Gefle-tränaren Thomas Andersson, en gest som får klubbdirektören och sportchefen Pär Lagerström att bege sig upp på ståplats och prata med fansen. Efter matchen får Geflered in ett tips som säger att Gefle IF pratar med förre Dalkurdtränaren Poya Asbaghi.Glädje, sorg, förväntan, oro. Känslor är som en lägereld vi alla samlas runt och identifieras vid. Hur ska man agera?Gefle förlorar mot GAIS med 1-0 (0-0) och ligger nu cementerat på sistaplatsen i Superettan. Men vi försöker vara konstruktiva i podden och funderar med hjälp av gamle vänsterbacken Andreas Dahlén över vad som kan ha gått fel och vad som går fel. Därefter intervjuar vi gurun inom mental träning i Sverige, Lars-Eric Uneståhl. Uneståhl var Håkan Ericssons mentor under U21-EM som vanns av Sverige 2015.Geflepodden nummer 8 är ute. Vi spelade in den direkt efter matchen på Gavlevallen och vi satt i pressrummet på samma arena. På vägen till pressrummet stötte vi på en gammal Geflespelare som sa att han inte kunde säga något, för då skulle han börja gråta. Matchen mot Öster blev ännu ett bottennapp för Gefle IF modell 2017. Vi i podden är eniga om att något måste hända för att skapa en rejäl förändring, men är oeniga om vad. Gäst: Victor NaessKrismöte idag på Gavlevallen. Det behövdes och nu får vi se om vi kan väcka det som måste väckas till liv.Äntligen hände det något! Gefle IF kallade till krismöte på Gavlevallen på tisdagskvällen. Klubbdirektör Pär Lagerström och ordförande Thomas "Badis" Andersson öppnade upp för dialog med fansen. I ett smockfullt pressrum ställde fansen frågor och fick svar. Här kommer mötet i sin helhet, efteråt följer en intervju med Martin Rauschenberg dagen efter Norrbyförlusten.Norrby - Gefle 3-2. Det räcker att skriva det.Geflepodden får tag på Jakob Orlov under hans lediga dag i Norge. Jakob Orlov hyllar Pelle Olsson som utvecklade Brannproffset mycket som fotbollsspelare. Vi hittar dessutom paralleller mellan Branns kräftgång under Rikard Norling och Gefle IF:s negativa kurva just nu. Simon Ridell filosoferar vad GIF behöver i dagsläget och undrar om inte en mental coach skulle kunna vara en lösning. Programledare: Hasse Carstensen. På studiebesök hos Lazio i Rom och därför inte med denna gång: Josef CarstensenEn iskall kväll förde Gefle IF rätt ner i en kokande häxkittel. Efter hemmaförlusten mot Falkenberg är det dags för Gefle att kasta bort det här luftslottet man byggt och börja med att bygga en ny grund.