Öppna upp dörrarna, erkänn att hjälp behövs och ta emot den.

Ny målsättning behövs för fastkört Gefle

En kompis skulle skriva en uppsats men hade total idétorka. Så han skrev en uppsats med titeln "Fastkörd". Jag skrattade när han berättade det för mig. Det var så jäkla smart gjort. Och det var ett sådant bra ord. FASTKÖRD. Jag brukar tänka på det ordet då och då, när allt låser sig och jag känner att jag står och stampar. Och jag anar att Gefle IF:s herrars A-lag befinner sig precis där efter 0-3 (0-2) mot Dalkurd. Det är fastkört.

Det som kännetecknat Gefle IF hela säsongen, från första träningsmatchen och framåt, är att man vill så mycket men får ut så väldigt lite. Insatsen är stor, men utfallet litet. Det ser fastkört ur på planen. Ingenting går per automatik, varenda passning känns stressad. Det är för många tankar och för lite känsla. Som någon skrev på forumet: Spelarna ser inte ut att ha kul.



Att man efter några katastrofala insatser inte har hittat nyckeln tror jag inte beror på inkompetens eller ovilja, man vill nog verkligen komma till rätta med spelet och insatserna. Men i dagsläget verkar det inte som om de inblandade har nycklarna, därför skulle jag föreslå att man tar in någon utifrån som ger lite input. Alltså göra som när en människa inte fungerar eller en organisation inte gör det: Strunta i prestigen, erkänn "vi behöver hjälp" och öppna upp för alternativa idéer.



En hjälp skulle nog vara att sänka målsättningen. Att gå upp direkt känns avlägset just nu. Att slappna av känns viktigare. Varför inte samlas och formulera en ny målsättning som inte sträcker sig längre än till maj månads slut?



Något måste hända i alla fall. Något som bryter förlamningen. Just nu verkar inte laget ringa in problemen. Att säga att det låsta spelet beror teknikaliteter som till exempel på försvarets agerande fram till den och den minuten känns som bortförklaringar hellre än insikter. Dalkurd hade kunnat göra betydligt mer än 2-0 efter den första halvleken, det var återigen stora hål i försvarsspelet. Och det fanns återigen alldeles för lite lugn och för få linjer i anfallsspelet.



Det här är bra spelare som skulle kunna utgöra ett av de mest exalterande GIF-lagen i klubbens 135-åriga historia. Men just nu presterar Gefle IF under sin förmåga. Och det är ett lidande att stå vid sidan och titta på. Det är som att se en höjdhoppare vara rädd för ribban, som att se en örn inte lita på att den kan flyga. Det är fastkört.







4 KOMMENTARER 351 VISNINGAR 4 KOMMENTARER351 VISNINGAR HANS CARSTENSEN

hans@hanscarstensen.se

2017-05-01 12:15:32 hans@hanscarstensen.se2017-05-01 12:15:32

Efter att ha tagit första segern för året och börjat få ordning på försvarsspelet är det dags för Gefle IF att möta den stora favoriten till seriesegern i Superettan, Dalkurd. Jonas Lantto har i några intervjuer sagt att han önskar att laget hittar tillbaka till det spel man hade under slutdelen av 2016, då "vi bara gick för det". Geflered håller med. Mindre rädsla och mer självförtroende krävs.Geflepodden nummer 4 spelas in på Gavlevallen under Gefle IF:s förmiddagsträning. Josef och Hasse kommenterar träningen, intervjuar Brynäs- och Gefleprodukten Tshutshu Tshakasua och GIF:s kommunikatör Marie Barrling. Vi analyserar Syrianskamatchen, ser fram emot Dalkurdmatchen, utser veckans spelare, letar veckans citat med mera.Första trepoängaren inkasserades på fredagskvällen för Gefle IF. I en mycket medelmåttig match avgjorde Gefle sent efter ett mål av Deniz Hümmet. Men trepoängaren var också det enda att glädjas åt denna kväll.Den här veckan pratar Josef och Hasse med Gefle IF:s klubbdirektör Pär Lagerström. Lagerström säger bland annat att det inte är ett tillräckligt mål att bara ta sig upp i Allsvenskan, att fotbollen har intäktsmöjligheter som hockeyn saknar, att Gefle IF har lika bra faciliteter som Malmö FF och att det kommer bli bra väder och bra fotboll när Gefle tar emot Syrianska på fredag.Gefle IF har efter en svajig försäsong börjat serien med ett ännu mer tveksamt spel än det tränings- och cupmatcher visat upp. Det är möjligt att det har funnits nerver med i spelet, det är möjligt att alla nyförvärv inte hittat sin plats – men detta är lika för alla lag. Nerver och nyförvärv är en del av fotbollen och inget unikt för Gefle IF. Idag mot Helsingborg krävs det att det är ordning på grejerna.I VI ÄR TRÅKIGA GEFLE #2 gästas Josef och Hasse av AB Nöjes Simon Ridell. Podden avslutas med en telefonintervju med Geflelegenden Mathias Woxlin. Det som avhandlas är Gefles olyckliga hemmapremiär mot Värnamo, fotbollscitat i veckan, Gefles forum på SvenskaFans, veckans spelare, Allsvenskan och Superettan.Förstår man allvaret i det man gör? Eller rättare sagt, förstår man allvaret i det man inte gör?Nu är det dags att bearbeta katastrofmatchen mot Värnamo. På onsdag finns andra avsnittet av podden "Vi är tråkiga Gefle" ute för lyssning. Då analyserar vi 2-5-insatsen tillsammans med Simon Ridell. Vi hoppas även på en telefonintervju med en spelare.Efter månader av förberedelser står Gefle IF idag utan ett grundspel, utan ett försvarsspel och med en mycket blek framtidsutsikt. Ansvaret ligger på vår huvudtränare, Thomas Andersson. Det går inte att komma runt det och därför måste vi agera nu och inte längre fram.