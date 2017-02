Pär Lagerström om Mr X: ”Vill ha en forward som är kvick i att komma in i boxen och skapa målchanser”

Vi tar pulsen på Gefles klubbdirektör Pär Lagerström med drygt en månad kvar till seriestarten.

Josef Carstensen har gjort intervjuer med två viktiga personer i Gefle s organisation, klubbdirektören Pär Lagerström och kommunikatöransvarige Marie Barrling. Idag tar vi del av intervjun med Lagerström och i slutet av veckan kommer intervjun med Barrling. God läsning!Gefles nya klubbdirektör Per Lagerström har många järn i elden just nu. Som om inte det vore nog så har SvenskaFans ställt Lagerström mot väggen för att se hur Gefle IF tänker när de rekryterar spelare. Detta är ju aktuellt i och med att en till forward ska in. Och hur ska man jobba för att locka Gävlepubliken? Lagerström erkänner faktiskt under vårt samtal att anpassningen till Gavlevallen varit ett misslyckande.– Jag tycker laget har tränat på väldigt bra, alla spelare är hela och det är en väldigt bra stämning i gruppen trots att vi ramlat ur. Ingen inom Gefle IF var nöjd med första träningsmatchen mot Dalkurd men man ska inte dra för stora växlar av den. Sen studsade vi tillbaka och gjorde en väldigt bra insats mot ett bra Zirka. Det viktigaste är dock att prestationen blir bättre och att gruppen sammansvetsas med de nya spelarna och att alla känner att det blir bättre och bättre.– Tidigare var det tydligt med att vi hade en sportchef som hade det här ansvarsområdet och han använde ett brett kontaktnät. Vi har fortfarande ett nätverk med ett antal scouter som tipsar om spelare. Men även agenter kontaktar oss om deras klienter. Genom scouterna och agenter får vi in tipsen och utifrån det diskuterar vi vilka spelare som är intressanta och efter det tar jag kontakt med klubbarna och sköter förhandlingarna. Vi försöker också ta hit spelarna till Gavlevallen så de får träffa Marcus och Thomas. Det är viktigt att spelaren får ett bra helhetsintryck.– Utlandet är absolut aktuellt och det finns många agenter som tipsar om sina utländska klienter, men det finns många fördelar med att värva inhemskt. Man kan se dom på plats och följa spelaren under en längre tid. Vi ser ett stort värde i att hitta spelare från närområdet och regionen, men framförallt är vi måna om åldersstrukturen, om spelaren är ung och utvecklingsbar. Men, som sagt, utlandet är absolut aktuellt.– Det är ett bra sätt att träffa spelaren och bygga en relation, men det behöver inte vara Marcus som åker iväg och träffar dem. Helst skulle vi vilja träffa dem här så de får känna på hur Gefle IF är, men går inte det så får man försöka hitta en lösning som vi gjorde med Christian och Piotr.– Vi har behövt kapa den märkbart i och med att vi blir av med 8 miljoner i centrala bidrag från Svensk Elitfotboll. Alla delar i föreningen förutom breddföreningen behöver kapa. Då blir det en mindre spelarbudget och det gör att vi måste ha en mindre trupp och satsa mer på talanger. Men det är något vi hade gjort även om vi låg i Allsvenskan , för det finns ett stort värde i att ta fram egna produkter. Och spelare har haft förståelse för att budgeten kapas. Många har det inskrivet i kontraktet att lönen förändras beroende på serie.– Dels så beror det på publiksnitt och att vi inte har lyckats attrahera Gävlepubliken. Vi hade ett lägre publiksnitt förra året, så vi måste bli bättre på att skapa ett mer attraktivt evenemang. Arenan är väldigt bra sportsligt, men inte kommersiellt. Eftersom försäljningsytor och restaurangdelar inte är tillräckligt färdiga så kan vi inte tjäna så mycket pengar som vi skulle vilja, där har vi ett stort bekymmer. Och hyran är mycket högre än på Strömvallen, så det käkar upp mycket av matchintäkterna. Ja, vi har stora problem att kapitalisera på arenan. Det måste vi lösa. Så Gefle IF:s utmaning är att få hit publik. Sedan måste vi jobba tillsammans med Gavlefastigheter och Gävle kommun för att diskutera övriga kostnadsdelar för övriga arenan.– Vårt mål är att öka publiksnittet men vi har respekt för att det inte kan bli så, därför har vi en flexibel budget. Men vi pratar hellre mål.– Dels att vara ett bra fotbollslag och verkligen berätta om det, alltså att erbjuda en bra produkt. Sedan att se till att evenemanget är bra, att vi får till en bra atmosfär kring helheten. Men nyckeln till att locka hit personer är att öppna upp och berätta vilka vi är, skapa intresse kring vårt varumärke och visa upp vårt varumärke.– Många lag är ute efter en forward, ja, anfallsspelare är väldigt attraktiva på marknaden, men vi måste vara flexibla i vårt letande i spetsegenskaper. Vi är ute efter en spelare som kan göra skillnad. Sedan är det upp till Marcus och Thomas att få spelaren att passa in. Vi skulle vilja ha en spelare med erfarenhet, som inte är för ung. Men inte för gammal heller. Vi vill ha en spelare som är kvick att komma in i boxen och skapa målchanser.JOSEF CARSTENSEN