Pulsen börjar slå

Gefle IF har en ny huvudtränare. Han heter Poya Asbaghi och har skrivit kontrakt i 2.5 år med Gefle IF.



Efter en katastrofal säsong kan vi nu äntligen se framåt och vi drar ett stort fett streck över det som varit och ser nu bara framåt.

Senaste veckan har spekulationerna varit många om något skulle hända och i så fall vad. Nu vet vi.



Gefle valde utveckling istället för stabilitet.

Gefle valde framtidstro istället för drömmar om dåtiden-

Gefle valde att satsa på den yngste elittränaren i

Gefle valde att ge fotbollen en chans att växa och blomstra istället för att slå rot i det gamla.



Jag applåderar valet. Det är modigt och ett bevis på att föreningen verkligen vill förnya sig och hitta nya vägar att ta sig framåt på och utveckla det som så länge varit stagnerat hos oss.

Jag har samtidigt förståelse för de som förespråkade den gamla beprövade vägen. När det blåser kallt och är allmänt jobbigt vill man gärna in i en trygghet där man känner sig bekväm.

Gefle vill framåt istället.



Men vi ska veta att det är nu den svåraste tiden kommer. Vi ligger sist och har stora brister i delar av vårt spel. Att tro att vi kommer att vända det här på en vecka är att lura sig själv. Vi har fyra matcher kvar innan det är uppehåll och först där kommer Poya Asbaghi att kunna jobba med djupet av de detaljer som måste börja sitta. Innan dess får vi hoppas att vi får en injektion av energi i laget som bär oss fram till poäng i matcherna fram till uppehållet.



Äntligen fick vi en riktig målsättning från styrelsen, det har jag efterlyst länge. 2020 ska vi vara ett allsvenskt lag igen, det är målet. Då vet vi vad vi har att rätta oss efter och då kan vi sätta våra förväntningar på rätt nivå.



Känner ni hur varm ni blev i kroppen? Det är pulsen som börjat slå. Vi lever igen!



Ses vi på träningen på onsdag? Kom gärna och stötta laget direkt på onsdag om ni har möjlighet!



PATRIK SEVERIN

patrik@oevo.se

2017-05-29 17:17:00

Gefle IF har en ny huvudtränare. Han heter Poya Asbaghi och har skrivit kontrakt i 2.5 år med Gefle IF.Som Gefle SvenskaFans var först i landet att avslöja kommer Gefle IF att sparka Thomas Andersson från tränarsysslan och ersätta honom med Poya Asbaghi. Just nu har Gefle IF presskonferens, vi uppdaterar kontinuerligt.Gefle IF förlorar mot Brommapojkarna med 1-3 (0-1), fansen ropar ”Avgå Thomas!” riktat mot Gefle-tränaren Thomas Andersson, en gest som får klubbdirektören och sportchefen Pär Lagerström att bege sig upp på ståplats och prata med fansen. Efter matchen får Geflered in ett tips som säger att Gefle IF pratar med förre Dalkurdtränaren Poya Asbaghi.Glädje, sorg, förväntan, oro. Känslor är som en lägereld vi alla samlas runt och identifieras vid. Hur ska man agera?Gefle förlorar mot GAIS med 1-0 (0-0) och ligger nu cementerat på sistaplatsen i Superettan. Men vi försöker vara konstruktiva i podden och funderar med hjälp av gamle vänsterbacken Andreas Dahlén över vad som kan ha gått fel och vad som går fel. Därefter intervjuar vi gurun inom mental träning i Sverige, Lars-Eric Uneståhl. Uneståhl var Håkan Ericssons mentor under U21-EM som vanns av Sverige 2015.Geflepodden nummer 8 är ute. Vi spelade in den direkt efter matchen på Gavlevallen och vi satt i pressrummet på samma arena. På vägen till pressrummet stötte vi på en gammal Geflespelare som sa att han inte kunde säga något, för då skulle han börja gråta. Matchen mot Öster blev ännu ett bottennapp för Gefle IF modell 2017. Vi i podden är eniga om att något måste hända för att skapa en rejäl förändring, men är oeniga om vad. Gäst: Victor NaessKrismöte idag på Gavlevallen. Det behövdes och nu får vi se om vi kan väcka det som måste väckas till liv.Äntligen hände det något! Gefle IF kallade till krismöte på Gavlevallen på tisdagskvällen. Klubbdirektör Pär Lagerström och ordförande Thomas "Badis" Andersson öppnade upp för dialog med fansen. I ett smockfullt pressrum ställde fansen frågor och fick svar. Här kommer mötet i sin helhet, efteråt följer en intervju med Martin Rauschenberg dagen efter Norrbyförlusten.Norrby - Gefle 3-2. Det räcker att skriva det.Geflepodden får tag på Jakob Orlov under hans lediga dag i Norge. Jakob Orlov hyllar Pelle Olsson som utvecklade Brannproffset mycket som fotbollsspelare. Vi hittar dessutom paralleller mellan Branns kräftgång under Rikard Norling och Gefle IF:s negativa kurva just nu. Simon Ridell filosoferar vad GIF behöver i dagsläget och undrar om inte en mental coach skulle kunna vara en lösning. Programledare: Hasse Carstensen. På studiebesök hos Lazio i Rom och därför inte med denna gång: Josef Carstensen