Sluta analysera och agera istället

Krismöte idag på Gavlevallen. Det behövdes och nu får vi se om vi kan väcka det som måste väckas till liv.

Min känsla är att ledningen med detta möte ville visa att man själva inte är nöjda med det som laget visat så här långt och att man delar den frustration som alla runt föreningen känner. Badis, Gefles ordförande, inledde mötet med att poängtera att alla vi som är inblandade i Gefle IF är föreningen. Medlemmar, fans, sponsorer, ledare, spelare osv är det som utgör Gefle IF och att vi alla sitter i samma båt.

Naturligtvis kan man inte gå ut och kommentera enskilda personer som Lagerström, klubbchefen förklarade inledningsvis, utan man ville mer prata om helheten. Allt detta är helt enligt sin ordning. Man ska inte gå ut och hänga ut enskilda personer i en organisation när man sitter på ledande poster och det måste vi förstå och köpa fullt ut. Däremot kan vi också mellan raderna läsa vad ett sånt här möte innebär för Gefle IF och alla personer i och runt seniorlaget. Jag menar hur tror ni att spelare och ledare känner sig nu när Gefle IF från klubbledningens sida går ut och bjuder in till detta möte?

För mig är det att sätta press på alla inblandade och visa att skärpning krävs, från första till sista man. Tomas Andersson som huvudtränare har fullt stöd, åtminstone utåt, från ledningen. Men bara det faktum att man behöver kalla till ett krismöte med sin ”familj” och orsaken till det mötet är det som laget presterar eller inte presterar på planen sätter en enorm press på Tomas Andersson, som är huvudansvarig för det vi presterar.

Det analyseras tydligen jättemycket om varför det ser ut som det gör i Geflekretsar. Här är en analys som ni kan få gratis från mig: BÖRJA SPRINGA UTAN BOLL.

Finns inget lag i serien som springer mindre utan boll än Gefle gör, och då menar jag när vi är bollförande. Vi är så statiska i vårt spel att man mår illa.

Det måste vara en dröm att möta Gefle som innermittfältare i motståndarlaget. Vi ställer aldrig en spetsig fråga från innermittfältspositionen. Tänk att möta

Spela med tydligare omställningar. Kräv av spelarna att så fort vi vinner bollen ska alla ta sig 10 meter upp i plan så fort det går. Den som bryter bollen ska spela första passet framåt i plan, hela tiden. Det gör att du får en naturlig omställning och sätter press på motståndarna att vända på ryggen och springa mot sitt eget mål.

I försvarsspelet, gå ner i positionerna och när motståndarna närmar sig med bollen ska vi jaga bollen för att bryta, inte stå i zonen och täcka av ytor. Då får vi in en naturlig aggressivitet som gör att motståndarna måste agera med bollen istället för att bara spela runt oss och komma till skottläge. Låt motståndarna behöva göra en bra prestation för att komma till avslut istället.

När vi närmar oss motståndarnas straffområde måste vi börja ta avslut. Vi gör en del mål men vi har alldeles för få avslut. Ta ett skott och sätt tryck på deras backlinje framifrån istället för att bara försöka spela runt på kanterna. Om man tar många skott framifrån blir försvaret snart oroligt eftersom dom måste börja utmana skytten vilket gör att ytor kommer att öppnas upp för instick.





Det här är mycket enkla saker att jobba med, men det är med såna saker Gefle måste börja få in i sitt spel. Sluta analysera för mycket och se till att göra grunderna bra först. Sen kan vi börja blanda in mer avancerade saker.



Jadu Rauschenberg, vi ligger på tredje plats från slutet så nog sjutton bör vi ha respekt för alla motståndare vi möter.

Var finns självinsikten???

