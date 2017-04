VI ÄR TRÅKIGA GEFLE #1 – nya Geflepodden

Nya Geflepodden är här! Vi intervjuar Jonas Lantto dagen efter Frejmatchen, gör en matchanalys, utser veckans spelare, veckans citat, lyfter roliga händelser från Gefles forum på SvenskaFans, diskuterar Superettan och Allsvenskan. Producerad av Josef Carstensen och Hans Carstensen.

2-2 (0-0) på bortaplan mot IK Frej i premiären av Superettan borde normalt sett inte innebära glädjerop. Särskilt inte som två skador tillkom. Men efter en iskall första halvlek visade Gefle IF upp ett godkänt anfallsspel i andra.Då var det dags att starta igång säsongen i den näst högsta serien inom herrfotboll i Sverige, Superettan. Det var 2004 som Gefle IF spelade i serien senast, och kanske har målvaktstränaren Mattias Hugosson (som var med då) kommit med nyttiga tips inför söndagsmatchen borta mot IK Frej på Vikingavallen i Täby. Här kommer 5 snabba funderingar ur Gefleperspektiv inför matchen.Efter en skral försäsong inleds säsongen i superettan nästa helg. Jag tycker vi har delarna i laget för att bygga något riktigt bra, men har vi det som krävs på sidan av planen?En månad till seriestart och nu återstår endast tre träningsmatcher innan vi har nått startlinjen. Vi gör en bedömning på var vi står just nu och vad vi kan förvänta oss när serien börjar.Gefle IF:s kommunikatör Marie Barrling: "Vi ska ta efter Östersund, men vi ska göra det på vårt sätt!"Vi tar pulsen på Gefles klubbdirektör Pär Lagerström med drygt en månad kvar till seriestarten.Förlust i första tävlingsmatchen för året mot Landskrona i Svenska cupen. 2-1 till skåningarna efter sent mål av Johan Oremo.Gefle gjorde säsongsdebut mot Dalkurd och förlorade med 3-1. En svag inledning av Gefle gjorde att laget hamnade i underläge i första halvlek. Gefle kom dock tillbaka och spelade bättre i andra halvlek och vi fick se ett par fina debuter i Gefletröjan.Efter fjolårets tråkiga säsong väntar nu ett nytt äventyr i superettan för Gefle IF. Dags att borsta av dammet från fotbollsskorna och ta fram skoputsen, för snart inleds träningsmatcherna och sen står det inte på förrän solen börjar värma och konstgräset börjar växa igen på Gavlevallen!