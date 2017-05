Vi snackar med Poya Asbaghi, Stisse Åberg och Pär Lagerström!

Vi är tråkiga Gefle #10 med Poya Asbaghi

– Jag ser en potential i Gefle. Hade jag inte känt det så hade jag inte suttit här. Jag ser att det här är ett lag som har en stabil grund, det finns många bra fotbollsspelare och det finns en vilja i truppen och klubben att gå framåt. Då kände jag … det kan ju bli hur kul som helst! Om man ligger sist eller ligger etta … det spelar mindre roll.

Geflepodden Vi är tråkiga Gefle #10 fokuserar på tränarbytet. Vi gör en egen analys, pratar med klubbdirektören Pär Lagerström, sportkrönikören Stisse Åberg och naturligtvis nye tränaren Poya Asbaghi. Vi vill rikta stort tack till Marie Barrling som gjort intervjuerna möjliga och roddat med lokal och annat samtidigt som hon haft fullt upp med andra arbetsuppgifter. Fantastiskt.



Hålltider:



00.00 – Försnack. Josef och Hasse pratar förändring (Thomas ut, Poya in) och de känslor som funnits runt Gefle IF den senaste tiden.



14.20 Intervju med Gefle IF:s klubbdirektör och sportchef PärLagerström direkt efter presskonferensen när Poya Asbaghi utsetts till ny tränare.



21.10 Intervju med AB/GD:s sportkrönikör Stisse Åberg efter presskonferensen.



38.10 Andra intervjun med Pär Lagerström. Dagen efter presskonferensen.



43.45 Intervju med nye Gefletränaren Poya Asbaghi.



